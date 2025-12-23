Интервью

Сихарулидзе: российское фигурное катание не будет донором для других стран

Глава Федерации фигурного катания на коньках России — об итогах чемпионата страны, взаимодействии с ISU и помощи Аделии Петросян и Петру Гуменнику

Вероника Советова

Антон Сихарултдзе © Валерий Шарифулин/ ТАСС

В Санкт-Петербурге завершился предолимпийский чемпионат страны по фигурному катанию — турнир, который раньше определял основных претендентов на попадание на Олимпиаду, в этот раз стал проверочным стартом для Аделии Петросян и Петра Гуменника, которых Международный союз конькобежцев (ISU) единственными допустил до Игр-2026. Для других же соревнование было возможностью отобраться в сборную.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе в интервью ТАСC поделился впечатлениями об увиденном, рассказал о взаимодействии с ISU и высказал отношение к вопросу перехода россиян в зарубежные сборные.

— Первая половина сезона российского фигурного катания завершилась чемпионатом страны. Удовлетворены медийной составляющей?

— Федерация здорово продвинулась в организации проведения турниров. И с нашим постоянным и надежным партнером, Первым каналом, мы действительно организовываем феерические праздники для наших болельщиков и участников, постоянно используем какие-либо новации. На этом чемпионате России, например, мы использовали вместо бортов LED-экраны, на которых демонстрировались наши спонсоры. Они стали элементом яркого оформления соревнований. Сама картинка стала намного привлекательнее, ярче. И это наш первый шаг. В дальнейшем мы можем совершенствовать этот процесс, что, уверен, позволит увеличить появление спонсоров на десятки процентов, это важно для нашего развития. Если говорить в целом об организации чемпионата, то это было сделано не просто на мировом уровне, а даже выше.

— Со спортивной точки зрения на что обратили внимание?

— Начну с танцев, потому что мы очень серьезно занимаемся этим вопросом второй сезон. Основной нашей задачей было поднять уровень конкуренции в этой дисциплине, и, надо сказать, нам это удается. Сегодня мы видим у танцоров настоящую спортивную борьбу, а уровень первых пяти дуэтов стал гораздо выше. Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано и, конечно, наши многолетние опытные лидеры Александра Степанова и Иван Букин, а также питерский дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко — вот в первую очередь те, на кого можно рассчитывать в следующем олимпийском цикле. Есть и хорошая молодежь, нам нравится, как ребята развиваются.

— Насколько это близко к мировому уровню?

— Это еще не мировые лидеры в танцах, но мы на это и не рассчитывали. У нас есть перспективы, мы видим рост в мастерстве, в постановке программ и очень этому рады.

— Что думаете о своем родном виде, парном катании? Пожалуй, самую яркую борьбу в Санкт-Петербурге продемонстрировали именно пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский потеснили многолетних лидеров — Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

— От того, как откатались и те, и другие, удовлетворения нет — чистых прокатов ни в короткой, ни в произвольной программе не было. Причем не только у лидеров. На таких соревнованиях, как чемпионат России, и уж тем более на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх шанс завоевать медали есть только при условии чистого катания. Мы все время обращаем на это внимание наших тренеров и фигуристов — нужно уметь собираться на важные турниры и показывать все, на что ты способен. На тренировках эти ребята умеют делать все, что только существует в мире парного катания. А вот на соревнованиях, и на чемпионате России в частности, было много шероховатостей.

— Почему так? В чем причина?

— Я думаю, что причины, почему то, что подготовлено на тренировках, не реализуется на соревнованиях, нужно искать в психологической подготовке. Но при этом очень порадовали своим четверным выбросом Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Этот элемент был впервые выполнен в программе чемпионата России. В мире на официальных соревнованиях его никто не делает.

— И все же ошибок после этого элемента им избежать не удалось. Как считаете, такой риск оправдан? Или все же чемпионат России — та площадка, где еще можно позволить себе поэкспериментировать?

— Эта пара не собиралась терять элементы. Но четверной выброс — уникальный элемент для парного катания, забирающий очень много энергии и, самое главное, психологической собранности. Да, пока они с некоторыми другими элементами не справились, но я поддерживаю их стремление выкатать этот невероятно сложный контент, потому что это стремление развиваться и совершенствоваться. И я уверен — они будут катать эту программу чисто и с четверным выбросом.

— Знаю, как вы не любите сослагательное наклонение. Но позволю себе такой вопрос — давайте представим этот их прокат в контексте Олимпиады, это призовое место?

— Когда ты срываешь элементы, итоговое место будет зависеть от того, как остальные пары откатают. Но мы не любим играть в русскую рулетку. Парное катание — наш российский вид фигурного катания. У нас всегда были спортсмены с большой буквы, и катались они чисто. Вот поэтому я бы не стал рассматривать такую перспективу с учетом сорванных элементов. Я бы хотел, чтобы наши ребята чисто катали свои программы, и вот тогда, я знаю, призовое место будет обязательно. И скорее всего — борьба за золотую медаль.

— Как вы оцениваете происходящее сейчас с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым? С одной стороны — бились за золото, а с другой — чуть ли не желание повесить коньки на гвоздь.

— У Галлямова в конце прошлого сезона произошла очень серьезная травма, он был прооперирован. Затем ему потребовалось немало времени, чтобы восстановиться и хотя бы просто встать на лед, а не то чтобы вернуться на тот же уровень. Но они все равно вернулись и начали выступать. Да, пусть пока не так успешно, как до травмы, но для нас все очевидно и понятно — мы видим, как серьезно они занимались подготовкой. Просто времени было недостаточно, они пропустили все лето — очень важное время для фигурного катания. Ведь именно летом ставятся программы, отрабатываются новые элементы, доводятся до совершенства коронные.

Этот важный период Анастасией и Александром был полностью пропущен, сезон получается не таким хорошим, но это мощная пара мирового уровня. И я думаю, что уже в следующем году они войдут в сезон во всеоружии и форме, в которой нам всем хотелось бы видеть наших чемпионов Европы и мира. Все основания для этого есть.

— Стал ли для вас сюрпризом женский пьедестал — Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова и Мария Захарова?

— Мы всегда пристально следим за этой дисциплиной, потому что в последние годы у нас были такие яркие звездочки, как Анна Щербакова, Алина Загитова, Камила Валиева, Александра Трусова. Конечно, от российских женщин всегда ждут уникального катания и элементов. И у нас действительно много девушек, которые очень неплохо подготовлены технически. И прежде всего в плане прыжков.

Очень многие пробуют на соревнованиях четверные прыжки — даже не по одному, а по два в программе. Некоторым, например Захаровой, это удалось. Это при том, что у нее была серьезная травма, Мария пропустила два сезона, и нынешний стал для нее первым во взрослых. И проявила она себя настоящим бойцом. У нее очень серьезный потенциал.

И все же замечу — в целом у девушек тоже было мало чистых прокатов. Они гонятся за четверными прыжками, которые не всегда получаются, делая программы скомканными, невыразительными. А сейчас в мировом фигурном катании компоненты имеют невероятно большое значение. Они быстро тают, если ты допускаешь одно-два падения. Да и постановки страдают, потому что к четверным прыжкам нужно готовиться с заходами.

Мы постоянно обращаем на это внимание наших тренеров и спортсменов — нам нужны компонентные катальщики. Мировому фигурному катанию и судейству в том числе важны сбалансированные программы, где есть как сложные элементы — вращения, сложные прыжки, спирали и дорожки, так и в целом красиво поставленные и интересные программы, эмоции.

Если просто бегать по кругу и пытаться прыгнуть четверные, это не приведет ни к чему. Даже если ты их прыгнешь, ты легко можешь проиграть спортсмену с менее сложным прыжковым контентом, но исполняющему великолепные программы, вращения и все то, что нравится зрителю. Мы действительно обеспокоены и занимаемся решением этого вопроса.

— Что скажете про катание и форму Петросян?

— Мы были очень рады тому, как она исполнила короткую программу — и тройной аксель, и все остальные элементы были безупречны. А вот в произвольной не смогла собрать ни тройной аксель, ни два четверных прыжка.

Это суперсложный контент — никто в мире среди женщин его даже не пробует делать. Но была к нему готова — на тренировках все делала. Когда в феврале на Олимпийских играх она его исполнит, у нее будут большие шансы на призовые места. И мы надеемся, что она сможет улучшить стабильность. Времени осталось два месяца — не так мало для мира спорта. Мы в нее верим.

То же самое скажу и о мужском одиночном катании — в короткой программе устояли и в целом хорошо откатались Петя Гуменник, Евгений Семененко и Андрей Мозалев. Остальные претенденты на медали понаделали ошибок. Не устану повторять — в короткой программе ошибаться нельзя, иначе никакой, даже самый замечательный прокат произвольной не поможет подняться на желанное место. Да и что касается компонентов — та же история. Мало работают над дорожками, вращениями, шагами. Компонентная база пока не соответствует высоким стандартам, поэтому есть над чем работать в ближайшие четыре года.

Талантливые и работоспособные ребята у нас есть — это и Гуменник, и Семененко, и Марк Кондратюк, Влад Дикиджи. Им вполне под силу поднять свои показатели в компонентности, зрелищности, это настоящие мастера. Просто этим нужно очень упорно заниматься.

— Чемпионат России завершен, а дальше по олимпийской прямой движутся только два спортсмена — Петросян и Гуменник. Как дальше будет строиться работа с ними? Будут ли для них какие-то отдельные сборы, а может, даже турниры?

— Они работают по индивидуальным планам. Мы делаем для них все необходимое — предлагаем им сборы, а также будем предлагать организовать для них еще один турнир. Чтобы у ребят была еще одна возможность прокататься на зрителях. Это важно, потому что сейчас по нашему календарю будет небольшой перерыв. Но мы чувствуем эту необходимость.

Мы уверены в наших профессионалах — тренерских командах Этери Тутберидзе и Вероники Дайнеко. У Этери Георгиевны огромный опыт подготовки спортсменов к Олимпийским играм и другим важным соревнованиям. Мы доверяем их профессионализму, и уверен, что будет сделано все возможное, чтобы наши фигуристы подошли к Играм в хорошей форме.

— У нас в России проводится немало соревнований, но опыта взрослых международных ни у Аделии, ни у Петра особо нет. Может, имеет смысл предоставить им помощь психологов, чтобы облегчить им нагрузку?

— Конечно, международные турниры, тем более Олимпийские игры, куда съезжаются сильнейшие спортсмены всего мира, интереснее и напряженнее. Чтобы успешно выступать на таких соревнованиях, необходим международный опыт. Но ни Аделия, ни Петр не выступали во взрослом возрасте ни на одном международном старте. И просто представьте себе: их первый международный турнир — это Олимпийские игры.

Это невероятно сложно, и мы пытаемся ребятам помочь всем, чем можем. Мы все это обсуждали. Да тренеры и без нас знают, что психологическая подготовка очень важна. Все будет решаться в индивидуальном порядке.

— Насколько в подготовке к выступлению ребят в Милане изменились стиль и частота общения с ISU?

— Наше взаимодействие с ISU и не прекращалось. Мы видим, что руководство ISU и прежде всего президент Чэ Ёл Ким очень здраво рассуждают об участии сильнейших спортсменов в соревнованиях. Он лично много сделал для того, чтобы наши фигуристы участвовали в Олимпийских играх.

Я думаю, в ближайшем будущем и наши юниоры, и взрослые ребята смогут принимать участие в международных турнирах. Мы действительно видим, как ISU разумно к этому подходит. Там действительно хотят этого и думают, как быстрее вернуть наших спортсменов. И мы за это им благодарны. У нас полное взаимопонимание по этому вопросу.

— В январе должен состояться очередной совет ISU, где будет решаться вопрос о допуске наших юниоров к международным стартам. При лучшем раскладе какой из них может стать первым?

— У юниоров очень много международных турниров. И мы сейчас готовы участвовать в любых, чтобы, как говорится в спорте, начать обкатывать наших юниоров. Мы, конечно, направили письмо в ISU, где уведомили, что готовы участвовать в любых стартах для юниоров, как только будет принято решение на совете ISU.

— Как вы отнеслись к новости, что МОК исключил из программы юношеских Олимпийских игр парное катание?

— Это странное для меня решение. Парное катание — мощный и интересный вид. И я никак не могу объяснить такое решение. Остается только сожалеть.

— Уровень наших юниоров за эти четыре года не изменился?

— Юниоры у нас катаются здорово, они сильны во всех четырех видах. Поэтому мы с надеждой смотрим в будущее. Но я снова напомню про необходимость работы над компонентами. Наша молодежь иногда слишком увлекается прыжками и сложными элементами, забывая о второй оценке. Но я чувствую, что тренеры нас начинают слышать и понимать в этом вопросе. Я надеюсь, что и наши юниоры будут абсолютно боеспособны буквально хоть завтра.

— Можно ли расценивать, что допуск юниоров — знак, что скоро допустят и наших взрослых?

— Судя по тому, как развиваются события и какие настроения в ISU, мы можем говорить о том, что в ближайшем будущем и наши взрослые спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях.

— На фоне такой оттепели не наблюдается ли тенденция к сокращению запросов на релизы для переходов в другие страны?

— Нет, не меняется. Более того — некоторые страны пытаются чуть ли не целиком создать свои сборные из наших спортсменов. Это не приветствуем ни мы, ни ISU. В документах международной федерации официально прописано, что "экспорт спортсменов" запрещен.

Тем не менее совсем недавно нам прислали пять запросов. Пять. От одной федерации. Люди хотят создать свою сборную за счет наших фигуристов. Для меня это просто дикость. Конечно же, мы будем негативно реагировать на такие вещи. Я уже устал говорить о том, что российское фигурное катание не будет донором для других федераций, это просто неправильно.

Да, мы можем взаимодействовать с федерациями. Но они должны к нам обращаться, обсуждать наши отношения. А вот так — просто присылать бумажку с просьбой отдать фигуристов, это даже смешно, наивно в определенной степени. Мы за дружеские взаимоотношения, за всеобъемлющее партнерство. Но когда это все делается вот в таком виде — ни звонков, ни встреч, просто "передайте нам", то и реакция соответствующая. Позиция наша четкая и взвешенная: мы не будем рассматривать такие переходы.