Битва Петросян и слезы Козловского. Стали известны призеры чемпионата России

В трех видах были разыграны медали чемпионата страны по фигурному катанию

Редакция сайта ТАСС

Аделия Петросян © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге определил имена сильнейших в женском одиночном катании, среди пар и танцоров. Каждый из видов ознаменовался своими драмами и слезами счастья, но безусловным лидером по эмоциональности и накалу стал турнир спортивных пар - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский разрыдались в уголке слез и поцелуев, Александр Галлямов, уступивший им в паре с Анастасией Мишиной, задумался о том, чтобы "повесить коньки на гвоздь".

Противостояние этих двух пар длится немало лет, обе когда-то набирали обороты у Тамары Москвиной. За свою карьеру Мишина и Галлямов успели трижды выиграть чемпионат страны, взять золото чемпионатов Европы и мира, завоевать две медали Олимпийских игр в Пекине - командное золото, превратившееся в итоге в бронзу из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой, и личную бронзу, а также дважды стать сильнейшими в финале российской серии Гран-при. Бойкова и Козловский - бронзовые призеры чемпионата мира, чемпионы Европы. В Пекине они уступили именно Мишиной и Галлямову 17 баллов, став четвертыми.

Два прошлых чемпионата России сильнейшими были Мишина и Галлямов, оба сезона они шли без поражений. Пока не случилась поездка на турнир "Открытие Байкала", где Галлямов получил перелом ноги, за которым последовало долгое восстановление. С учетом того, что Бойкова и Козловский вот уже второй сезон небезуспешно штурмовали четверной выброс в группе Этери Тутберидзе, тучи над Мишиной и Галлямовым сгущались.

Читайте также

Бойкова и Козловский в третий раз стали чемпионами России в парах

После короткой программы в Санкт-Петербурге лидировали Мишина и Галлямов, набравшие 79,03 балла, - работа медиков и мудрой Москвиной дали свой результат. Бойкова и Козловский шли вторыми (77,42), после чего партнер спокойно заметил: "В борьбе, в борьбе, это хорошо". В произвольной без ошибок не обошлись ни одни, ни другие. Решающим в дуэли стал именно четверной выброс - элемент хоть и стоит ненамного дороже тройного (базовая стоимость 6,50, тройного - 4,40), но наценка в 1,49 позволила Бойковой и Козловскому опередить Мишину и Галлямова и в произвольной, и по сумме двух программ (224,29 балла набрали по итогам соревнований победители, у серебряных призеров - 223,63). Бойкова и Козловский разрыдались сразу после выставления оценок.

"Дело пошло на сотые"

На пресс-конференции Бойкова призналась, что искренне рада, что настояла на рисковом четверном выбросе. Козловский отметил драматизм финала и уважение, которое испытывает к соперникам, преодолевающим сложный период. "Они быстро начали по ходу сезона набирать форму, хотя это было непросто, и чемпионат России они проводили очень качественно", - отметил он.

"В самый последний момент [у Мишиной и Галлямова] случилась очень досадная ошибка, ввиду которой случилась моментально напряженная борьба - дело пошло на сотые, но в итоге чаша весов склонилась в нашу сторону. Как я полагаю, ввиду одного очень сложного элемента, который исполняет Александра. Мне кажется, что в итоге преимущество именно из-за этого оказалось на нашей стороне", - добавил Козловский, долгое время державший паузу в общении со СМИ.

Читайте также

Мишина рассказала о возможных причинах падения на чемпионате России

Мишина рассказала, что подготовка к чемпионату России шла хорошо, фигуристы устранили ошибки и недостатки, которые мешали им по сезону, и вообще все шло идеально, но на последнем элементе, может, не повезло, а может, не хватило сил. "Обидно, но так случается", - отметила Мишина.

Галлямов был немногословен, но позже в его соцсетях появилась фраза: "Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь". Она собрала за два часа около пяти сотен комментариев - как ободряющих, так и мотивирующих не драматизировать, готовиться к финалу Гран-при и подумать, что чувствуют те, кто занимал в противоборстве четвертые места и ниже.

Куда как спокойнее в этой истории выглядели Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (третье место с 215,95 баллами) - подопечные Павла Слюсаренко, представляющие пермскую школу. Партнерша из-за травмы ноги пропустила сезон, но в Санкт-Петербурге фигуристам удался уверенный чистый прокат. Фигуристы рады, что собрались и назвали результат турнира результатом "крови и пота". "Очень рады, что смогли вернуться и не просто вернуться, а преодолеть себя. Это не случайность, что мы чисто откатали произвольную программу. Это наша работа", - подчеркнула Чикмарева.

Еще один этап к самому важному турниру Петросян

Турнир среди женщин завершился результатом ожидаемым, но без сюрпризов не обошлось. В третий раз титул чемпионки страны завоевала Аделия Петросян. Такой сценарий к старту в Санкт-Петербурге уже казался привычным. Еще до начала чемпионата фигуристка восстановила тройной аксель - по ходу сезона Петросян ни разу не давала намека, что этот прыжок зрители увидят уже в декабре. Тем весомее оказался его чистый показ в короткой программе, за которую она получила 86,52 балла, создав отрыв от ближайшей соперницы почти в 12 баллов.

В произвольной программе Петросян заявила тот же контент, что и на прошлогоднем чемпионате страны, - тройной аксель и два четверных тулупа, один из которых в каскаде. Первый прыжок получился со степ-аутом, два четверных - с падением и "бабочкой". Однако созданный в короткой программе запас позволил Петросян сохранить лидерство. Она назвала этот старт этапом подготовки к Олимпийским играм в Италии. "Кто соперник на Олимпиаде? Их там много, девочки набирают форму, вставляют элементы ультра-си, улучшают катание. Одного не могу назвать. Себя? Конечно, я всегда сама с собой соревнуюсь", - сказала Петросян на пресс-конференции.

Второе место заняла еще одна ученица Этери Тутберидзе - Алиса Двоеглазова. Этот чемпионат России стал для нее дебютным: фигуристка попала под новый возрастной ценз и смогла выйти на взрослый уровень лишь в нынешнем сезоне, несмотря на то, что ей уже исполнилось 17 лет. В короткой программе Двоеглазова не исполняла элементы ультра-си, в произвольной в планируемом контенте значились четверной лутц и два четверных тулупа. С первым прыжком фигуристка справилась, с тулупа упала и решила не рисковать со вторым, что, вероятно, и стало определяющим фактором. Еще после короткой программы спортсменка признавалась, что чувствует себя на чемпионате России спокойно и выходит на лед с внутренней уверенностью.

Читайте также

Фигуристка Захарова не ожидала, что станет третьей на чемпионате России

Самой неожиданной частью женского турнира стало третье место Марии Захаровой. Ранее фигуристка не выступала на соревнованиях подобного уровня, пропустив не один сезон из-за травм. В сентябре 2024 года Захарова в разговоре с ТАСС признавалась, что во время перерыва задумывалась о завершении карьеры. Тем удивительнее выглядит ее нынешний результат: вернувшись, она не только вышла на главный старт сезона, но и исполнила два четверных прыжка в 18 лет, став одной из самых возрастных квадисток страны. Как и в других финалах дня, не обошлось без драмы - Анне Фроловой не хватило до бронзы всего 0,06 балла. Вице-чемпионка страны прошлого года Дарья Садкова не справилась с произвольной программой - помарки были практически на всех прыжках, а с четверного тулупа произошло падение. Несмотря на это, фигуристка нашла в себе силы выйти в микст-зону и пообщаться с журналистами. Садкова рассказала, что после этапа в Омске подвернула ногу и несколько дней не каталась, но с этим свой результат связывать не стала. Вероятно, как отметила спортсменка, после падения она просто "выключилась".

В сборную на следующий сезон, помимо призеров, вошли Фролова, Софья Муравьева и Дина Хуснутдинова. Муравьева на всех своих чемпионатах России - их было пять - ни разу не опускалась ниже пятого места. Несмотря на сложности, с которыми фигуристка столкнулась в прошлом и текущем сезонах, она справилась с тем контентом, который есть у нее на данный момент.

"Что помогло сегодня? Все помогло - вся работа, которую я проводила в тренировочном процессе. По-другому была выстроена подготовка, и это дало результат. Надеюсь, попаду на показательные. Просто хочется туда", - сказала Муравьева. К слову, фигуристка вошла в список участников показательных выступлений. Хуснутдинова летом перешла в группу Тутберидзе и ярко проявила себя на этапах Гран-при России, завоевав бронзу и золото. На чемпионате страны она исполнила три тройных акселя за две программы, два из которых были отмечены минусами.

На полпути к мечте не останавливаются

В соревнованиях танцоров самым опытным фигуристам сборной Александре Степановой и Ивану Букину, для которых это был уже 12-й чемпионат России, равных пока нет. С учетом прошлогоднего чемпионата остальные результаты тоже более чем логичны - год назад вторыми были Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, третьими Ирина Хавронина и Девид Нарижный, четвертыми - Василиса Кагановская и Максим Некрасов, пятыми - Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Вторые и третьи в этот раз участия не принимали - Худайбердиева и Базин карьеру завершили, Нарижный восстанавливается после травмы. Два вакантных места симметрично заняла вчерашняя молодежь. При этом все лидеры продемонстрировали в Санкт-Петербурге уверенное чистое катание.

Степанова и Букин, ставшие уже пятикратными чемпионами страны, подчеркнули после победы, что мотивация для них - не основное. Они осознанно идут к заветной цели. "Она как путеводная звезда, идя к которой ты не можешь остановиться на полпути по независящим от тебя причинам, не посмотрев, получится или нет. Мне кажется, это так глупо - потом, спустя годы, думать, что ты, может быть, мог бы побороться, мог бы что-то сделать. Вот именно такие мысли нас преследуют", - сказал Букин.

"И я думаю, что всем ребятам тоже хочется почувствовать международный уровень и посмотреть, как там. Уверен, что мы все скоро там окажемся и наконец-то будем снова в полноценной семье фигурного катания. Очень хочется, чтобы это случилось как можно скорее", - подчеркнул он.

В воскресенье на льду "Юбилейного" прозвучат последние фанфары чемпионата - здесь определится сильнейший в мужском турнире одиночников. После короткой программы лидером предсказуемо является будущий участник Олимпиады Петр Гуменник. Второе место занимает Евгений Семененко, третье - Андрей Мозалев.