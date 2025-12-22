Гуменник взял первое золото чемпионата России за два месяца до Игр

Второе место занял Евгений Семененко, третье - Марк Кондратюк

Евгений Семененко, Петр Гуменник и Марк Кондратюк © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС. В последний день чемпионата России определился победитель в мужском одиночном катании - им впервые стал Петр Гуменник, будущий участник Олимпийских игр - единственный от России в мужском одиночном катании.

Выступление Гуменника казалось основной интригой чемпионата - все ожидали от него максимальных баллов на главном турнире сезона. С одной оговоркой - главном для всех российских фигуристов, а Гуменник продолжает набирать форму к основному для себя соревнованию - Олимпийским играм. Он делал это от старта к старту с начала сезона, затем, после второго этапа Гран-при России, продолжал эту работу, отправившись в США к одному из лучших тренеров мира - Рафаэлю Арутюняну. Следующим этапом стал чемпионат России. Он не без ошибок выступил с двумя программами - в короткой нашли недокрут на четверном лутце, в произвольной спортсмен сделал "бабочку" на лутце и сальхове.

Главное, что показал Гуменник, - даже с парой ошибок он способен набрать высокие баллы и оторваться от конкурентов. Даже с оговоркой на домашнее судейство. А оно в последнее время на так уж и теплично в отношении своих же фигуристов. Судят строго, ошибок практически не пропускают. Не просто так в кулуарах уже с Гран-при ходят разговоры, что "адаптируют к международке". В довесок - подробнейший разбор баллов как на экранах надо льдом, так и в телетрансляции: оценку видно за каждый элемент. Одна лазейка - хорошие компоненты. Тут уже кто на что накатал. С учетом действующих правил надбавок за артистизм с кучей ошибок ждать не приходится.

"Для меня это и правда была долгожданная золотая медаль, так долго к ней шел, подбирался с разных сторон. Невероятно приятно получить этот титул", - прокомментировал победу Гумменик. Фигурист рассказал, что на тренировках часто представляет, будто исполняет прыжки уже на Олимпиаде, а за окном - Милан. На соревнованиях же, наоборот, убеждает себя, что это всего лишь тренировка. Очередная психологическая тактика, которая на данный момент работает. Сработает ли в Милане?

Чудо от Ветлугина и камбек Кондратюка

Первое место Гуменника под сомнение практически не ставилось, и он действительно набрал внушительную форму. Все это, помноженное на желание выиграть национальный чемпионат в преддверии Олимпиады, сработало. А вот борьба за второе-третье места стала чуть ли не интереснее перфоманса будущего олимпийца. После короткой программы прошлогодний чемпион страны Владислав Дикиджи шел лишь девятым. При этом первая четверка полностью повторяла расстановку после короткой программы чемпионата России 2023 года: Гуменник, Евгений Семененко, Андрей Мозалев и Матвей Ветлугин. Дикиджи не сумел справиться с произвольной программой - "степ-ауты", "бабочка" и недокрут не позволили ему побороться за место в сборной на следующий сезон. Позже фигурист рассказал журналистам, что выступал с небольшой травмой спины.

Настоящее чудо, и в первую очередь для себя самого, сотворил Ветлугин. Он практически безупречно откатал обе программы, а после произвольной зал аплодировал стоя. Таких баллов в его карьере еще не было - и именно они позволили ему впервые войти в сборную России. "Отдал все, что долго внутри копилось на публику, не знаю, правильно это было сделано или нет, но не мог себя сдерживать. Теперь отдых. Этот прокат даст мне то, ради чего мы живем - эмоции. На этом старте они скорее положительные", - подытожил Ветлугин.

Победителя двух этапов Гран-при России в этом сезоне Марка Кондратюка подвел, вот же сюрприз, его любимый четверной сальхов в короткой программе - "бабочка" отбросила его на десятое промежуточное место. Но все исправить ему удалось в произвольной - прокатал программу практически идеально с четырьмя четверными прыжками и двумя тройными акселями. Как ранее отмечал Кондратюк, он побывал уже на многих местах главного российского турнира - и первом, и последнем, и в середине. И вот спустя четыре года он вновь вернулся на пьедестал. Кондратюк назвал Санкт-Петербург "своей собственной Меккой".

"После короткой думал, что, видимо, и не в этот раз. Но очень рад, что все так закончилось, для меня это был особый рубеж - доказать самому себе, что я способен на это", - сказал он.

Весь олимпийский цикл ни разу не покидал пьедестал чемпионатов России Семененко - две золотые награды, бронза и теперь серебро. Стабильность и Семененко уже давно идут рука об руку. Несмотря на травму в начале сезона и пропуск контрольных прокатов, к главному старту он подошел в оптимальной форме и выложился на максимум: за две программы судьи отметили лишь один недокрут. "Если вспоминать прошлый предолимпийский чемпионат России, там была чистая короткая программа, в произвольной были допущены ошибки в подготовке. За эти три-четыре года и контент усложнился, и прокаты стали намного чище", - подвел итог "четырехлетки" Семененко.

Впереди у Гуменника - Олимпийские игры. Для остальных российских представителей мужского одиночного катания сезон продолжается внутри страны. Впрочем, для Гуменника, когда тот вернется из Милана, тоже. Главный вопрос сезона для всех российских болельщиков - в каком статусе?.