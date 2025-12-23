Сихарулидзе поддержал Бойкову и Козловского в желании делать четверной выброс

Фигуристы стали победителями чемпионата России

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе поддерживает Александру Бойкову и Дмитрия Козловского в их стремлении исполнять четверной выброс в произвольной программе на официальных стартах. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Бойкова и Козловский стали победителями чемпионата России, в произвольной программе фигуристы исполнили уникальный выброс в четыре оборота. После этого пара не избежала ошибок на других элементах.

"Четверной выброс - уникальный элемент для парного катания, забирающий очень много энергии и, самое главное, психологической собранности, - сказал Сихарулидзе. - Да, пока они с некоторыми другими элементами не справились, но я поддерживаю их стремление выкатать этот невероятно сложный контент, потому что это стремление развиваться и совершенствоваться. И я уверен - они будут катать эту программу чисто и с четверным выбросом".

