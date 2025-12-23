Для Петросян и Гуменника организуют еще один турнир в преддверии Олимпиады

Фигуристы на данный момент продолжают подготовку к Играм по индивидуальному плану

Аделия Петросян © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник получат возможность выступить на еще одном турнире перед Олимпийскими играми в Италии. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

На прошедшем чемпионате России спортсмены заняли первые места. Они выступят на Играх 2026 года в нейтральном статусе.

"Они работают по индивидуальным планам. Мы делаем для них все необходимое - предлагаем им сборы, а также предложим организовать для них еще один турнир, - рассказал Сихарулидзе. - Чтобы у ребят была еще одна возможность прокататься на зрителях. Это важно, потому что сейчас по нашему календарю будет небольшой перерыв. Но мы чувствуем эту необходимость".

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

