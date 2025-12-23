ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Сихарулидзе назвал странным решение исключить пары из программы ЮОИ

Всего из программы убрали 15 дисциплин
08:17

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе считает странным решение Международного олимпийского комитета исключить парное катание из программы юношеских Олимпийских игр. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Всего из программы убрали 15 дисциплин и добавили восемь новых. Соревнования спортивных пар заменит синхронное катание.

"Это странное для меня решение. Парное катание - мощный и интересный вид. Остается только сожалеть", - сказал Сихарулидзе. 

