Колосков назвал правильным решение утвердить Гусева главным тренером "Динамо"

Ранее Ролан Гусев исполнял обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо"

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" сделало правильный выбор, утвердив на посту главного тренера команды Ролана Гусева. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Гусев назначен тренером до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина, который покинул должность наставника бело-голубых 17 ноября.

"Можно только порадоваться, что такой значимый для российского футбола клуб принял это решение. Остается только пожелать Ролану Гусеву удачи. Это правильный выбор, поскольку должность главного тренера является ключевой в подготовке команды и ее выступлении", - сказал Колосков.

"Гусев уже проверенный, свой для клуба человек. Он дважды работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера, и с точки зрения результата у него все получалось. Могу поздравить Ролана Гусева и буду ждать от него дальнейших успехов московского футбольного клуба "Динамо", - добавил он.

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому "Зенит" со счетом 0:1 (первый матч - 3:1). В чемпионате страны "Динамо" на этом отрезке обыграло махачкалинское "Динамо" (3:0), уступило грозненскому "Ахмату" (1:2) и сыграло вничью со столичным "Спартаком" (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.