ФФККР уведомила ISU о готовности российских юниоров к участию в турнирах

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские юниоры готовы выступить на любых международных соревнованиях, как только совет Международного союза конькобежцев (ISU) примет решение о допуске отечественных спортсменов до участия в турнирах. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Заседание совета ISU запланировано на январь.

"У юниоров очень много международных турниров. И мы сейчас готовы участвовать в любых, чтобы, как говорится в спорте, начать обкатывать наших юниоров. Мы, конечно, направили письмо в ISU, где уведомили, что готовы участвовать в любых стартах для юниоров, как только будет принято решение на совете ISU", - сообщил Сихарулидзе.