Сихарулидзе считает, что российские фигуристы скоро вернутся на старты ISU

Российские спортсмены отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU с 2022 года

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе считает, что взрослые российские фигуристы вернутся на международную арену в ближайшем будущем. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с национальной символикой как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

"Судя по тому, как развиваются события и какие настроения в ISU, мы можем говорить о том, что в ближайшем будущем и наши взрослые спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях", - сказал Сихарулидзе.

Российские спортсмены отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU с 2022 года из-за ситуации на Украине.