Сихарулидзе: глава ISU Чэ Ёл Ким много сделал для допуска россиян

Глава Федерации фигурного катания на коньках России уверен, что в скором времени все российские фигуристы смогут участвовать в международных соревнованиях

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким много сделал для того, чтобы российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли выступить на Олимпийских играх. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

"Мы видим, что руководство ISU и прежде всего президент Чэ Ёл Ким очень здраво рассуждают об участии сильнейших спортсменов в соревнованиях. Чэ Ёл Ким лично много сделал для того, чтобы наши фигуристы участвовали в Олимпийских играх, - рассказал Сихарулидзе. - Я думаю, в ближайшем будущем и наши юниоры, и взрослые ребята смогут принимать участие в международных турнирах. Мы действительно видим, как ISU разумно к этому подходит. Там действительно хотят этого и думают, как быстрее вернуть наших спортсменов. И мы за это им благодарны. У нас полное взаимопонимание по этому вопросу".

Петросян и Гуменник выступят на Играх 2026 года в нейтральном статусе.