Сихарулидзе рассказал о запросе одной из стран о переходе пяти фигуристов РФ

Глава ФФККР негативно относится к подобному явлению

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе негативно относится к стремлению зарубежных федераций составить сборные своих стран посредством привлечения российских фигуристов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Некоторые страны пытаются чуть ли не целиком создать свои сборные из наших спортсменов. Это не приветствуем ни мы, ни ISU (Международный союз конькобежцев). В документах международной федерации официально прописано, что "экспорт спортсменов" запрещен", - подчеркнул Сихарулидзе.

"Тем не менее совсем недавно нам прислали пять запросов. Пять. От одной федерации. Люди хотят создать свою сборную за счет наших фигуристов. Для меня это просто дикость. Конечно же, мы будем негативно реагировать на такие вещи. Я уже устал говорить о том, что российское фигурное катание не будет донором других федераций, это просто неправильно", - отметил собеседник агентства.