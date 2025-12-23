Фесиков надеется, что пловцы РФ вернут статус одной из лучших команд Европы

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков надеется, что россияне на чемпионате Европы 2026 года вернут статус одной из лучших команд континента. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Сейчас спортсмены находятся в фазе подготовки к следующему сезону, - сказал он. - Тренерский штаб во главе с Андреем Геннадьевичем Шишиным построил цикл подготовки на лето 2026 года с учетом чемпионата Европы. Я уверен, что спортсмены там будут в полной боевой готовности и вернут себе статус одной из лучших команд Европы".

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 25 июля по 8 августа в Париже.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 24 декабря в 09:00 мск. 

