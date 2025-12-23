В Крылатском прошли торжественные проводы завершившей карьеру Войновой

На велотреке "Крылатское" вице-чемпионка Олимпиады-2016 проехала символический последний круг в своей карьере вместе со своей подругой по сборной России Дарьей Шмелевой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Торжественные проводы завершившей карьеру четырехкратной чемпионки мира в велогонках на треке Анастасии Войновой прошли во вторник на московском велотреке в Крылатском. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Войновой 32 года. На Олимпиаде 2016 года в Бразилии она вместе с Дарьей Шмелевой выиграла в командном спринте серебро, на Играх в Токио - бронзу. Она является четырехкратной чемпионкой мира и 13-кратной победительницей европейских первенств.

"С этим велотреком у меня связано очень много воспоминаний, - рассказала Войнова ТАСС. - Впервые я очутилась на нем, когда мне было 12 лет. Увидев такое масштабное сооружение с такими крутыми виражами, мне поначалу было немного страшно даже. Но особенно мне запомнился юниорский чемпионат мира 2011 года, на котором мне удалось выиграть все четыре золотые медали. Скромно отмечу, что никому другому до меня этого не удавалось сделать".

На церемонии прощания с большим спортом присутствовала бабушка Анастасии, которая ее воспитывала, президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, тренеры сборной Владимир Хозов и Владимир Кирильцев, чемпионки мира и Европы Яна Бурлакова и Алина Лысенко.

"Настя сама писала историю российского велосипедного спорта, она внесла в нее свою фамилию, добившись таких высоких результатов, - сказал Кучерявый. - Она была одной из первых отечественных велогонщиц на треке, кому удалось добиться таких высот. Я надеюсь, что Анастасия, завершив карьеру, также сумеет найти себя".