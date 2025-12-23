Колобков считает, что FIE пора допускать всех фехтовальщиков РФ с флагом

Во вторник стало известно, что Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до турниров с флагом и гимном

Павел Колобков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах, бывший министр спорта РФ Павел Колобков считает, что Международной федерации фехтования (FIE) пора допускать всю сборную России на турниры с флагом и гимном, а не только юниоров. Таким мнением он поделился с ТАСС.

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что FIE допустила к участию в стартах с флагом и гимном российских юниоров.

"Это очень приятная новость. Но у меня все же есть вопрос - почему только юниоров? Если уж и принимают решения, то делать это надо сразу, а не добавлять "по кусочкам". И всем так будет проще - и FIE, и федерациям, и спортсменам", - считает Колобков.