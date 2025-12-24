Фесиков считает, что российские пловцы достойно выступили бы на ЧЕ в Польше

Россияне пропустили турнир из-за визовых ограничений

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены показали бы достойный результат на чемпионате Европы по плаванию в Польше и выиграли бы там много медалей. Такое мнение в интервью ТАСС высказал спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков.

"Наша сборная выглядела бы очень достойно на чемпионате Европы, - сказал он. - Мы точно могли рассчитывать на большое количество медалей. Но это заочная борьба, а мы будем ждать очной международной встречи и надеемся, что в 2026 году чемпионат Европы станет ключевым. Вся подготовка будет строиться с акцентом на него".

Чемпионат Европы проходил с 2 по 7 декабря в Люблине, россияне пропустили турнир из-за визовых ограничений.