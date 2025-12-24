Фесиков оценил рекомендации МОК по допуску россиян

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с юных российских спортсменов и допустить их до всех соревнований с гимном и флагом

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Возвращение флага и гимна российским спортсменам будет большим событием для всей страны. Такое мнение в интервью ТАСС высказал спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с юных российских спортсменов и допустить их до всех соревнований с гимном и флагом.

"С одной стороны, я был этому очень рад, потому что возврат флага и гимна в спорте - это огромное событие для всей страны, - сказал Фесиков. - С другой стороны, хочу отметить, что пока только рекомендация. Когда выйдут официальные правила допуска наших спортсменов, когда разрешат выступать с гимном, флагом и гербом, тогда это будет большая победа. Уверен, наши спортсмены будут побеждать и петь гимн".