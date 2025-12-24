Фесиков надеется, что пловцов чаще будут признавать спортсменами года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта Сергей Фесиков надеется, что пловцы чаще будут получать награду "Спортсмен года" в России. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Ранее двукратного чемпиона мира по плаванию Кирилла Пригоду признали спортсменом года в России.

"Это говорит о том, что плавание - вид номер один в стране, - сказал Фесиков. - Как бы мы ни любили футбол, но самый лучший и эстетичный вид спорта - это плавание, и Кирилл тому пример. Он получил заслуженную награду. Кирилл находится в составе сборной больше 15 лет, мотивирует ребят".

"Вместе с Климентом Колесниковым они составляют костяк национальной команды. Я очень рад за Кирилла, он заслужил звание "Спортсмен года". Это первый раз, когда пловца выделили в таком формате, и я надеюсь, что точно не последний", - добавил он.

Фесиков отметил установление рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги россиянином Александром Овечкиным в 2025 году. "Александр Овечкин - легенда, про которую снимут не один фильм, и я уверен, что уже снимают, - сказал он. Он перебил достижение Уэйна Гретцки, вписал себя в историю и застолбил не только за собой, но и за всей страной место в истории мирового хоккея. Смотря на амбиции Александра, его игру, как он продолжает биться и забивать, уверен, этот рекорд будет увеличиваться".