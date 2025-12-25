В РФС считают, что изменение лимита не повлияет на качество иностранцев

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле"

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов © Сергей Фадеичев/ ТАСC

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Ужесточение лимита на легионеров не скажется на количестве посредственных иностранных футболистов в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле".

"Приводятся аргументы, что при новом лимите будет меньше посредственных легионеров. Но так не будет. У клуба, у которого есть возможность привезти легионера за 100 тыс. рублей, не появится возможность приобрести его за 200 тыс., - сказал Митрофанов. - С учетом перспективы возвращения к международным соревнования мы сейчас используем эффективную модель лимита в совокупности с регулированием, которое вводит РФС, в части доморощенных игроков в заявке. Это дает свой эффект. Тут скорее важно сосредоточиться на развитии системы соревнований, на подготовке резерва, создании футбольной инфраструктуры. Тогда эффект точно будет".

Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.