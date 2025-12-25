Интервью

Максим Митрофанов: РФС доволен играми сборных в 2025 году

Генеральный секретарь РФС — о рекорде Артема Дзюбы, сложностях при организации матчей национальной команды и проекте "Футбол в школе"

Роман Шлуинский

Максим Митрофанов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) провел большую работу в 2025 году в вопросе допуска сборных и клубов к международным турнирам и организации матчей. В интервью ТАСС генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подвел итоги для основных сборных России, рассказал о переговорах с США, Венгрией и Китаем о товарищеских матчах, взаимодействии с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА), а также оценил работу главного тренера национальной команды Валерия Карпина и перспективы нового лимита на легионеров.

— 2025 год заканчивается. Как оцените последний в году сбор для команды России, состоявшийся в ноябре?

— Не только ноябрьский, но и все сборы в этом году были достаточно насыщенными. Мы провели максимально возможное количество матчей национальной команды, соперники были достаточно высокого уровня. В частности, игры с командами Перу и Чили показали нам и тренерскому штабу направления дальнейшей работы. Несмотря на то, что игры были товарищескими, уровень сопротивления был хорошим. Это важно, чтобы оценивать тенденции развития футбола и правильно мотивировать команду на дальнейшую работу.

— Как вам качество игры?

— Качество игры правильнее комментировать главному тренеру. Тут важно понимать те задачи и установки, которые он дает команде. Но мне кажется, что, несмотря на счет игры с Чили (0:2), в целом сбор можно и нужно оценивать положительно. И двигаться дальше. Ничего трагичного в поражении в одном из матчей нет. Это повод работать, анализировать ошибки и становиться лучше.

— Какой матч вы бы выделили и почему?

— Год был насыщенным, интересных матчей было достаточно. Прежде всего запоминаются игры с наиболее сильными командами — матчи с Чили, Перу, Нигерией, Боливией. С командами из Африки и Латинской Америки мы не так часто играем. Поэтому посмотреть их, показать нашим болельщикам было интересно.

— Многих заинтересовала история с приглашением Артема Дзюбы. Он установил рекорд по голам за сборную России. Как вы оцениваете то, что получилось?

— Оцениваю позитивно. Мне кажется, что это было хорошее решение нашего главного тренера. Футболист заслужил эту возможность. Я достаточно спокойно отношусь к подсчетам рекордов, но для футболистов и болельщиков это играет роль. Важно также, что главный тренер дал игроку себя проявить, показал, что никакого конфликта с Артемом у него нет.

— Артем реализовал эту возможность.

— Он отличный парень и хороший футболист, который тоже очень позитивно воспринял эту историю. Ему удалось забить, было видно по эмоциям Артема, что он очень этого хотел.

— После ноябрьского сбора Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо". Когда и как вы об этом узнали?

— Это вопрос взаимоотношений Валерия Георгиевича и "Динамо". Его основным местом работы всегда являлась сборная России. В "Динамо" он работал по совместительству, которое мы согласовывали. Узнали о его решении покинуть клуб от него, перед своим разговором с "Динамо" он рассказал об этом решении. Мы главного тренера сборной поддерживаем всегда и во всем. Понятно, что совмещение влияло на работу Валерия Георгиевича в РФС. Но гораздо больше влияния было на положение дел в "Динамо". Качество работы главного тренера в сборной не ухудшалось в связи с совмещением.

— Заметили ли вы разницу в совмещении работы Карпина в "Ростове" и "Динамо"?

— Если не брать отдельные нюансы, в целом разницы не было. Сборная была и остается местом, где он на 100 процентов реализует свои профессиональные качества.

— Карпин после ухода из "Динамо" исключил в ближайшем будущем вариант совмещения работы в сборной и клубе. Можно ли говорить, что РФС больше не согласует Карпину совмещение постов?

— Никогда не говори "никогда", в жизни все бывает. Базово РФС против совмещения работы тренеров в сборной и клубе. Но в период отстранения от официальных соревнований такое совмещение в отдельных случаях возможно, ряд тренеров, в том числе возглавляющих национальные сборные, совмещают свою работу с клубной.

Если говорить о нормальном соревновательном периоде, в котором должна существовать федерация и ее сборная, совмещение является невозможным, главный тренер и его штаб должны быть полностью сосредоточены на сборной, решении поставленных задач. Мы не знаем, будет ли Валерий Георгиевич вновь когда-либо обращаться к нам с вопросом совмещения. Думаю, что он тоже не знает. Но мне кажется, что важные выводы он сделал сам и их озвучил.

Совмещение влечет повышенную нагрузку и на футбольный клуб. Там тоже должны правильно оценивать свои возможности. Когда тренер находится в сборной, он объективно не может заниматься клубными вопросами.

— Вы удовлетворены работой Карпина в сборной России в 2025 году?

— Работой Валерия Георгиевича мы удовлетворены. То, как он работает в сборной, какое у него взаимодействие с игроками, можно оценить положительно. Формально мы улучшили позиции в рейтинге ФИФА. Это не главный показатель, на который стоит ориентироваться, но это тоже говорит о хорошей работе. А те негативные результаты, которые имели место, являются точками роста, с которыми нужно правильно работать.

— С точки зрения организации матчей год для сборной России получился лучшим за время отстранения. Можно сказать, что привыкли к текущим условиям?

— Слово "привыкли" не совсем подходящее. Скорее — адаптировались и научились работать в этих условиях. Плюс общее отношение к ситуации с отстранением сборной России сильно изменилось. Если в 2022 году часть стран достаточно осторожно относилась даже к проведению переговоров, то на сегодняшний момент многие, особенно представители других континентов, в принципе не понимают, почему мы до сих пор не играем официальные матчи. Потому что в мире происходит множество конфликтов, но таких незаконных и беспрецедентных решений, как по отношению к России, не принимают. Многие страны с радостью готовы с нами играть, в том числе работает эффект коммуникации между федерациями. Побывав в России, люди приезжают к себе, рассказывают представителям конфедерации о том, что все отлично, что матчи с нами были организованы на высоком уровне.

Вы знаете, что, например, КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола — прим. ТАСС), куда входят в том числе Бразилия, Аргентина, Чили, Боливия, на своем собрании даже рекомендовала играть с Россией. Они это объясняют тем, что футбол вне политики.

Читайте также В Чили заявили о готовности провести матч со сборной России на своем поле

Работа по будущим соперникам ведется практически ежедневно. Это постоянные переговоры с различными федерациями и конфедерациями. Нелишним будет повторить, что сборная может собираться пять раз в году в период окон ФИФА. Во время каждого окна любая сборная может провести два матча. Соответственно, максимальное количество матчей в году без учета крупных международных турниров — 10. Поэтому в этом году у нас хороший результат.

— Остались ли какие-то трудности с организацией матчей для основной сборной?

— Трудности объективные. Это логистика, прохождение финансов, потому что сборные, приезжающие сюда, получают компенсацию расходов на перелеты, проживание, питание. Даже с телевизионными компаниями, занимающимися передачей сигнала на спутник, особенно в других конфедерациях, часто возникают определенные сложности, которые решаются дольше и с приложением больших усилий, чем раньше.

— Насколько РФС отбивает в прибыль проведение матчей сборной России?

— Нужно понимать, что проводить матчи, особенно в России, в настоящий момент нужно прежде всего нам. Это важно для сборной, для наших болельщиков, а также для того, чтобы показать Россию, которая гостеприимна, безопасна и может отлично проводить международные соревнования любого уровня. Что мы и демонстрируем, играя матчи национальной команды в разных городах нашей страны.

Гораздо легче организовать матчи на выезде или на нейтральных полях. Но, наверное, и у журналистов, и у болельщиков, и у футболистов к товарищеским матчам, которые играются при пустых трибунах или в другом часовом поясе, будет меньше интереса. Давайте также уважать свой чемпионат. У нас один из сильнейших чемпионатов в Европе, достаточно сильный по мировым меркам. Основная доля футболистов сборной — игроки нашего чемпионата, поэтому если мы будем постоянно их увозить в мировые турне, то, боюсь, клубы и болельщики будут не очень довольны физическим состоянием игроков после их возвращения. Поэтому задача проводить матчи в России кажется со всех сторон правильной.

Читайте также Сборная России завершила год на 33-м месте в рейтинге ФИФА

Благодаря действующим контрактам сборной России, в том числе с УЕФА в части реализации медиаправ, а также нашим спонсорам, у нас есть качественная организация матчей и предматчевых активностей. Каждый матч приносит прибыль, даже с учетом всех расходов. Поэтому при выборе соперника нужно в том числе исходить из того, что любой матч должен быть экономически обоснован для нас.

— Какая средняя сумма за проведение матча?

— Суммы могут существенно отличаться, поэтому говорить о средней будет не совсем корректно. Вы же видите, что и уровень сборных очень разный. Есть команды, которым просто далеко лететь, которые пролетают больше полмира, чтобы быть здесь, это достаточно дорого. Есть сборные, которым хватит пары часов для прибытия в Россию, например команде Ирана, чтобы добраться в Волгоград. Поэтому ситуации разные.

— РФС готовится к следующему году. Есть ли сейчас принципиальные договоренности в плане соперников?

— Какие состоятся матчи и где именно — пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне — не в России с командами — участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира. Есть варианты с разными командами.

— В этом году многих заинтересовала тема с возможным матчем сборных России и США. Как это все началось?

— Детали переговоров по этой теме я раскрывать не могу. Сборная США сильна как соперник, футбол в стране развивается. Тема возможного матча обсуждалась с МИД и Сергеем Викторовичем Лавровым. Потому что было бы безответственно с кем-то обсуждать проведение матча с США даже за чашкой кофе, не получив позицию Министерства иностранных дел. Это нормально, ведь МИД — орган государственной власти, который в том числе в рамках культурного, спортивного и других направлений международного сотрудничества осуществляет координацию деятельности других организаций. Поэтому мы здесь реализуем свою маленькую часть работы под крылом нашего государства по тем векторам, которые государство нам задает.

Читайте также Лавров: обсуждается возможность проведения футбольного матча России и США

После этого были контакты с коллегами из Федерации футбола США. Эти контакты развиваются по синусоиде, поскольку коллеги из США ориентируются на позицию и заявления своего президента, что, наверное, тоже понятно и объяснимо. Пока что решений и договоренностей о матче наших сборных нет.

— Не оставил ли РФС идею с матчами с командами Китая и Венгрии?

— Не могу согласиться с формулировкой "оставили идею". Это не самоцель. Мы обсуждаем проведение матча с коллегами, в том числе с Венгерской федерацией футбола и коллегами из Китая, по разным причинам пока не получается провести игры. Мы либо не совпадаем в календарях, либо каждый из нас уже нашел соперников. Но контакт сохраняется. Нет смысла вести переговоры о матче с кем-то одним, можно ведь ни с кем не договориться. В какие-то окна мы отказывались играть с потенциально интересными нам соперниками, потому что на тот момент уже договорились с другими сборными.

— РФС ведет постоянную работу по допуску клубов и сборных к турнирам. Насколько на эту работу может повлиять декабрьская рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов, в том числе в командных видах спорта, на юношеские соревнования с национальной символикой?

— Эта рекомендация стала важным для всего российского спорта событием. Мы видим, что в ряде видов спорта международные федерации принимают решения о допуске наших спортсменов. И таких решений становится все больше. Рекомендация МОК играет в этом процессе важную роль. Исходим из того, что и ФИФА к этой рекомендации прислушается.

Читайте также МОК рекомендовал допустить российских юношей к турнирам с флагом и гимном

При этом важно понимать, что популярность и внимание, в том числе на государственном и политическом уровнях, к разным видам спорта в Европе отличаются. Крупные международные федерации в баскетболе, хоккее, футболе более осторожно относятся к анализу принятых ими решений. Наверное, они уже поняли, что перегнули палку в 2022 году. Теперь для них еще сложнее выйти из этой ситуации, в том числе и потому, что они боятся столкнуться с позицией большого количества стран, которые на государственном уровне будут препятствовать реализации решений о нашем возвращении.

— Вы заметили изменения в общении с коллегами из других федераций, УЕФА и ФИФА по сравнению с началом отстранения?

— Мне сложно сказать. Я стал генеральным секретарем РФС, когда отстранение уже начало действовать. Поэтому могу сказать со слов своих коллег, которые видели и имели опыт взаимоотношений с международным сообществом как до санкций и во время чемпионата мира 2018 года, так и после. В 2022 году был небольшой период, когда никто не знал, как реагировать. Люди были готовы подбежать и поздороваться, но останавливались, потому что не понимали, что им за это будет. Сейчас такого нет, все здороваются, общаются, говорят, что ситуация ненормальная, России не хватает, не хватает нормального общения, посещения нашей страны, игр с нашими клубами и сборной.

— Идет небольшой отток, федерации по индивидуальным видам спорта снова обращаются в Спортивный арбитражный суд (CAS) и выигрывают дела.

— Вы представляете, как нам было сложно в период 2022–2024 годов. РФС был одной из немногих федераций, которая с самого начала активно вела борьбу за свое восстановление, в том числе в международных судебных инстанциях. УЕФА и ФИФА тоже отмечали, что на ситуацию могли бы повлиять аналогичные действия федераций по другим видам спорта.

Поэтому мы, конечно, приветствуем работу, которую сейчас проделывают федерации под руководством Олимпийского комитета России (ОКР). В соревнованиях важно участвовать, чтобы формировать мнение спортивной общественности, болельщиков в других странах, что участие наших спортсменов — это правильно и нормально. Работа ОКР и федераций точно поможет тем усилиям, которые предпринимают РФС, федерации баскетбола, хоккея, волейбола по возвращению командных видов спорта.

— Футболу CAS не поможет?

— Будем координировать свою позицию с ОКР, с Генеральной прокуратурой. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе со второй судебной попыткой восстановления нас в правах. Хотя нам кажется, что все и так уже считают восстановление России в международных соревнованиях, в частности в футболе, правильным и логичным решением. Мы все равно к этому придем, наше отсутствие вредит развитию спорта, в частности футбола, не только в России, но и в Европе.

— Как идет процесс переговоров по допуску России к турнирам? Президенты УЕФА и ФИФА говорили, что допуск будет возможен после завершения СВО.

— Оба президента завуалированно говорят о том, что полномочий футбольных властей недостаточно для реализации этого решения. Они ждут позиции прежде всего, на мой взгляд, США. В том числе исходя из того, где находятся основные спонсоры этих федераций.

Читайте также Глава УЕФА Чеферин исключил допуск России до окончания конфликта на Украине

— Может ли пункт с допуском попасть в повестку конгрессов УЕФА или ФИФА в следующему году?

— Это вопрос исполкома УЕФА или совета ФИФА. Конгресс — высший орган, у которого есть свои полномочия. Конечно, конгресс может отменить решение исполкома, но для этого исполком должен признать, что он сам не может принять решение, но готов предоставить его на рассмотрение конгресса, чтобы снять с себя ответственность.

— Как вы видите момент с нашим допуском?

— Я вижу это достаточно быстрым решением, но для нас важна именно его реализация.

— В следующем году РФС будет представлен на конгрессах УЕФА и ФИФА?

— РФС примет участие в конгрессах УЕФА и ФИФА, если нашим представителям дадут визы. Но эти конгрессы технические. Есть повестка, которая заранее утверждается. По большому счету это одно из мероприятий, где люди могут увидеться. Для участников отборочного турнира также важна жеребьевка после конгресса УЕФА. А конгресс ФИФА, где участвуют 211 стран, — скорее протокольное мероприятие.

— В этом году немало матчей провела молодежная сборная России. Какие впечатления остались от этой команды?

— Молодежная сборная России является ближайшим резервом, и для нее РФС стремится создавать как можно более качественные условия. Много молодых футболистов, прошедших через молодежку, вызываются уже в основную национальную команду. В молодежке талантливые игроки, которые в том числе представляют клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги. Для нас важно, чтобы ребята не только варились внутри российских соревнований, но и могли сопоставить свой уровень с сильными иностранными соперниками. Матчи с разными странами и сильными клубами показывают уровень наших молодых футболистов. А также позволяют игрокам и тренерскому штабу развиваться.

Читайте также Молодежная сборная России по футболу выиграла турнир в Киргизии

Если говорить о проблемах, то основная заключается в том, что клубы не всегда охотно отпускают игроков. Это касается в основном клубов из Первой лиги, поскольку в этом соревновании нет перерыва на матчи сборных. Думаю, что мы придем в итоге к тому, чтобы в Первой лиге не было матчей во время паузы на сборные.

Молодежка — это серьезная школа, а не команда, куда вызываются на просмотр. Полноценный коллектив, который радует нас качеством футболистов, которые готовятся в рамках реформ, проводимых РФС с 2019 года.

— Насколько важным получилось участие молодежки в турнире "Кубок Манаса"?

— Турнир организовывали коллеги из Федерации футбола Киргизии, наши друзья. Игры в формате турнира более понятны для игроков в плане мотивации. Здесь даже призовые полагались, о чем мы изначально, честно говоря, не знали.

— Вы удовлетворены работой старшего тренера молодежной сборной России Ивана Шабарова?

— Иван Шабаров является не только прекрасным тренером, но и отличным методистом. Желаю ему достичь целей, которые он перед собой ставит, стать тренером большой команды. Это топовый специалист, таких в стране единицы. Мы довольны его работой в молодежной сборной.

— Общались ли вы с ребятами из молодежки? Как им ощущаются матчи?

— Мы организовываем выездные матчи для них в том числе для того, чтобы они не варились в собственном соку. Им важно понимать, что футбол разный и многогранный. Такие матчи особенно важны в период отстранения.

Многие из игроков молодежки участвовали в международных турнирах детьми или юношами, но все-таки детский и юношеский футбол сильно отличается от профессионального. Подобные матчи, организованные РФС, с такими соперниками, как Колумбия, сильными бразильскими и аргентинскими клубами, очень нужны. Это помогает игрокам понять, на каком уровне они находятся по сравнению со сверстниками. Может быть, на уровне России они топ, но за счет таких матчей они понимают, какие качества нужны для борьбы на международном уровне.

— Для молодежки организовать матчи легче, чем для основной команды?

— Основная национальная команда многими воспринимается как символ страны. Сборная России по футболу наравне с хоккейной сборной имеет право без указа президента, без отдельного специального разрешения размещать герб на своей форме. Это действительно важный символ. Конечно, многими матчи с основной сборной воспринимаются в политическом контексте.

Применительно к юношеским и молодежным командам политический контекст менее заметен. Но организационные вопросы остаются теми же.

— Какие перспективы на следующий год? Есть ли договоренность по матчам?

— С молодежной сборной мы не так жестко привязаны к расписанию. Существует гораздо больше вариантов, поэтому большее количество решений принимается ближе к датам соревнований. В настоящий момент ведутся переговоры с разными командами из различных континентов.

— Также в этом году женская сборная России провела матчи с командой Северной Македонии. Как удалось организовать эти игры, учитывая, что соперники из Европы сейчас большая редкость?

— Мы уделяем много внимания развитию женского футбола. В Суперлиге работаем системно и одновременно на всех уровнях. Это дает свои результаты. Наша женская сборная достаточно высоко котируется в международном рейтинге. Коллеги из Северной Македонии, с которыми у нас отличные отношения, предложили провести у них сбор и товарищеские матчи. Мы, в том числе с учетом того, что это возможность провести матчи внутри УЕФА, с готовностью откликнулись. Девочки отлично съездили, показали достойный уровень футбола (россиянки обыграли соперниц со счетом 5:0 и 2:0 — прим. ТАСС).

Читайте также В РФС оценили матчи женской сборной с командой КНДР

— Конец года завершился матчами женской сборной с КНДР. Это был ответный шаг после летних игр прошлого года?

— У нас хорошие отношения с Федерацией футбола КНДР, их команда — одна из сильнейших в мире. Женская сборная достойно сыграла с сильным соперником (один матч завершился вничью со счетом 1:1, в другом россиянки уступили со счетом 2:5 — прим. ТАСС). Качество игры правильнее обсуждать с главным тренером. Понятно, что тяжело играть в другом часовом поясе, это сыграло свою роль, но такие матчи все равно важны для команды и тренерского штаба.

— Юношеские сборные России примут участие в турнирах развития УЕФА в следующем году?

— Да. Турнир развития УЕФА для команды мальчиков до 16 лет пройдет в Казахстане в апреле 2026 года. Там будут Казахстан, Россия, Азербайджан и четвертая команда, которая пока определяется. Также планируем, что юношеская сборная до 17 лет сыграет на Кубке развития в Минске в феврале вне окон ФИФА. Помимо этого, в марте мы проведем турнир развития УЕФА среди девушек в Сочи с участием сборной до 16 лет. Эта же команда должна принять участие в турнире развития УЕФА в Белоруссии в апреле. Сейчас УЕФА утверждает состав участников турнира в Сочи.

— С учетом всех юношеских сборных сколько матчей национальные команды провели в 2025 году? Довольны ли объемом?

— Матчей было приличное количество — суммарно их уже 165 с учетом декабрьских игр сборных по футзалу в Узбекистане и Таиланде. Только национальная команда и молодежка вместе провели 21 матч, включая международный турнир "Кубок Манаса". В целом мы довольны.

— УЕФА ориентируется на программу РФС "Футбол в школе". Насколько часто коллеги из других стран изучают этот опыт?

— Коллеги из других стран обращаются, расспрашивают о нашем проекте. Дело в том, что мы эту программу развили по сравнению со стандартной, рекомендованной ФИФА и УЕФА. Сделали ее более сложной и стандартизированной для учителей физкультуры, чтобы им было удобнее ее вести. Важно, что мы снабдили проект большой ресурсной поддержкой, инвентарем, инструментами дистанционного образования. Это позволяет поддерживать высокий интерес у детей и педагогов к этой программе. Она реализуется на средства ФИФА — это часть проекта ФИФА Legacy, который РФС защитил после чемпионата мира. Но важны ее составляющие.

Читайте также Дюков рассказал, в каком случае 2026 год будет идеальным для футбола в РФ

Во-первых, урок физкультуры на базе футбола проводится как третий в учебной неделе и дополняется системой обучения учителей. Важно было освежить знания о футболе, представленные в программе. Есть дистанционное обучение, то есть учителю не нужно куда-то ехать. Результатом обучения становится выдача свидетельства о повышении квалификации, которая идет в зачет аттестации, проводимой для педагогов каждые пять лет. Проект включает ресурсную поддержку в виде спортивного инвентаря для проведения урока. Важно, что есть методические материалы и электронный учебник. Есть единый стандарт уроков, поэтому преподавателям легко вникнуть и разобраться.

В числе ключевых компонентов — соревнования, представляющие собой реформированный совместно с Министерством спорта РФ турнир "Кожаный мяч". Он проходит на муниципальном уровне с сентября по май и завершается большим финалом в "Лужниках". Урок уроком, но, когда есть элемент азарта, становится сильно интереснее. По итогам прошлого года более 2 млн детей с 1-го по 11-й класс занимаются футболом хотя бы раз в неделю, уроки проходят по всей стране. 6 тыс. школ участвуют в проекте — это каждая седьмая школа, каждый девятый ученик. Важно, что порядка 580 тыс. детей участвовали в регулярных соревнованиях "Кожаный мяч", включая школы, где урока еще нет. Мы видим большой интерес и планируем постепенное увеличение количества школ. Важно поддерживать интерес у тех, кто уже в проекте, обновлять инвентарь.

ФИФА и УЕФА действительно рекомендуют программу как модель лучшей практики. Аналогов по масштабу и массовости в футбольном мире нет. Думаю, что в других видах спорта подобного нет тоже. Целимся к перспективе — к 2030 году выйти на 3–4 млн школьников, которые будут заниматься с тем же уровнем интереса. Это должно помочь с подготовкой поколения молодых россиян, которые будут интересоваться спортом. Кто-то идет в секции, начинает заниматься футболом. Даже если они не станут профессионалами, но будут просто заниматься и спорт станет частью их жизни, будем считать, что не зря это все делаем.

— В этом году министр спорта Михаил Дегтярев заявил о постепенном плане изменить лимит на легионеров. В заявке должно быть десять иностранцев, на поле — пять. Как велся диалог?

— Диалог идет, и министерству нужно сказать за это спасибо. Формально министерство не обязано его вести, так как возможность изменений лимита на легионеров — в его полномочиях. Но при этом важно понимать цель. Лимит — один из инструментов, который нужен для чего-то. Ограничение на использование футболистов, не имеющих права выступать за национальную сборную, нужно для стимулирования собственной системы подготовки спортивного резерва. Чтобы все обращали на это внимание, вкладывали силы и средства. Но, наверное, сработает только комплексный подход, который бы учитывал и усилия в рамках развития системы подготовки резерва, и создание условий защиты наших футболистов от недобросовестной конкуренции со стороны подготовленных другими федерациями игроков.

Мы констатируем, что на сегодня доля легионеров в РПЛ и Футбольной национальной лиге (ФНЛ) не превышает 2,5%, плюс около 2% — это игроки из стран, с которыми у нас особые договоры: Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия. Эти футболисты не являются легионерами юридически. То есть максимум — около 5% из всех футболистов. Доля игрового времени иностранцев сейчас такая же, как была при самом жестком лимите, который предполагал не более шести иностранцев на поле. И тогда и сейчас — около 40%. При этом доля игрового времени молодых россиян растет: около 18% времени в РПЛ получают игроки до 23 лет. Растет количество таких футболистов и в сборной. За три года в ней дебютировали 26 молодых футболистов, они не эпизодически выходят на поле, а получают полноценную игровую практику.

Читайте также 36% россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров

Популярность футбола растет, средняя посещаемость тоже растет, при том, что футбол — единственный вид спорта, в котором для прохода на стадион нужна карта болельщика. Кому-то это могло казаться административным барьером, но сейчас более 3,5 млн россиян оформили карту болельщика. Футбол — единственный вид спорта, который со 100-процентной точностью может дать данные о количестве болельщиков, которые присутствуют на матчах. Средняя посещаемость выросла с 12,5 тыс. до более чем 14 тыс. Это говорит о том, что мы приближаемся к рекордным показателям сезона-2018/19.

Можно посмотреть рейтинги, которые говорят, что более популярных и просматриваемых спортивных событий, чем матчи сборной России, чемпионата и кубка страны, у нас не существует. Точечно бывают игры Лиги чемпионов, чемпионаты мира и Европы, которые конкурентны и даже превосходят по показателям, потому что это топовые события. Но в рамках сопоставления с другими видами спорта, даже с учетом иностранных соревнований, выше футбола по просмотрам нет ничего.

В совокупности это показывает, что мы движемся верно: развиваем молодежь и вкладываемся в футбольный резерв. Важно, что даже на встрече представителей объединения отечественных тренеров по футболу говорили о том, что могут быть различные трактовки по лимиту в плане заявки, но на поле ограничения быть не должно, потому что тренер — это не математик, чтобы высчитывать, сколько легионеров у него на данный момент на поле, может ли он выпустить на замену иностранца или только российского игрока. Существуют ограничения и в хоккее, и в баскетболе, но по нахождению на площадке их нет. В принципе в спорте здоровая конкуренция, в том числе внутренняя, идет на пользу.

Приводятся аргументы, что при новом лимите будет меньше посредственных легионеров. Но так не будет. У клуба, у которого есть возможность привезти легионера за 100 тыс. рублей, не появится возможность приобрести его за 200 тыс. С учетом перспективы возвращения к международным соревнованиям мы сейчас используем эффективную модель лимита в совокупности с регулированием, которое вводит РФС, в части доморощенных игроков в заявке. Это дает свой эффект. Тут скорее важно сосредоточиться на развитии системы соревнований, на подготовке резерва, создании футбольной инфраструктуры. Тогда эффект точно будет.

— А какие риски у модели "10-5"?

— Это же математика. Наш футбол рискует стать менее конкурентным на международном уровне. Финансовые потери тоже возможны. Клубы будут продавать сильных футболистов за меньшие деньги, потому что будут вынуждены срочно от них избавляться. При этом позже, когда потребуется усиление под международные соревнования, цены вырастут, плюс новым футболистам потребуется время на адаптацию. То есть мы потеряем и в качестве, и в деньгах. Мы создадим дефицит качественных российских игроков. Топовые клубы РПЛ распределят лучших россиян между собой, а остальные команды пострадают — и финансово, и спортивно. Мы создадим условия для спекуляции агентов в вопросах заработной платы футболистов.

— Министр также упоминал идею лимита на иностранных тренеров. Как вы оцениваете эту инициативу?

— В принципе у государства есть механизмы, чтобы регулировать привлечение иностранной рабочей силы в любой отрасли. Вопрос в том, до какой степени нужно вмешиваться во внутреннюю работу клуба, который является самостоятельным юридическим лицом. С одной стороны, нам важно развивать российскую тренерскую школу. Мы этим занимаемся. С другой — если иностранный тренер привносит новое качество, зачем от этого отказываться? На мой взгляд, это вопрос менеджмента клуба. Министерство и федерация, наверное, не должны заниматься прямым управлением каждого клуба. Можно создавать ограничения для решения конкретной задачи. Но вопрос в механике. Как ограничить? Присутствие на скамейке? Возможно. Но фактическую работу с футболистами запретить нельзя.

Увеличивать долю россиян ради того, чтобы брать на работу не самого квалифицированного тренера только ради выполнения норматива, — неправильно. Что дальше? Тарифную сетку вводить? Механизм гораздо сложнее. Надо развивать систему образования, инфраструктуру, поля, программы подготовки, чтобы наши тренеры после вуза действительно выходили качественными специалистами. Тогда клубам и не придется искать иностранцев.

— В чем польза взаимодействия РФС с разными министерствами?

— РФС — общественная организация. Министерство — орган исполнительной власти, который определяет государственную политику. Например, в области физической культуры и спорта. РФС важно быть экспертом и помощником. РФС должен "подсвечивать" министерству проблемные вопросы, предлагать варианты их решения и быть готовым стать качественным исполнителем. Министерство спорта определяет правила игры, программу развития, стандарты. РФС как общероссийская федерация является исполнителем программы. Мы являемся частью системы, подотчетной Министерству спорта.

— Какие планы у РФС на следующий год?

— У нас есть задача рассказывать о футболе аудитории, которая влияет на реальное развитие страны. Прежде всего это органы государственной власти, крупные корпорации и большой бизнес. Естественно, участие в таких мероприятиях, как "Россия — спортивная держава" или Петербургский международный экономический форум, для нас важно. Мы не просто "стоим ради присутствия". Мы привлекаем внимание к футболу, заключаем соглашения, показываем, что спорт и футбол — хороший и правильный инструмент развития всех инициатив. И планируем заниматься этим дальше.