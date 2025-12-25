РФС планирует участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2026 году

Конгресс УЕФА состоится 12 февраля в Брюсселе, конгресс ФИФА - 30 апреля в Ванкувере

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Представители Российского футбольного союза (РФС) планируют участие в конгрессах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Конгресс УЕФА пройдет 12 февраля в Брюсселе, конгресс ФИФА состоится 30 апреля в Ванкувере.

"РФС примет участие в конгрессах УЕФА и ФИФА, если нашим представителям дадут визы, - сказал Митрофанов. - Но эти конгрессы технические. Есть повестка, которая заранее утверждается. По большому счету это одно из мероприятий, где люди могут увидеться. Для участников отборочного турнира [чемпионата Европы - 2028] также важна жеребьевка [группового этапа Лиги наций] после конгресса УЕФА. А конгресс ФИФА, где участвуют 211 стран, - скорее протокольное мероприятие".

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международной турниров из-за ситуации на Украине.