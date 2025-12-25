Олег Дерипаска должен стать новым президентом Федерации хоккея с мячом России

Предприниматель является единственным кандидатом на этот пост, выборы пройдут в здании Олимпийского комитета России в пятницу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предприниматель и меценат Олег Дерипаска должен быть избран новым президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) на внеочередной конференции в Москве, так как будет единственным кандидатом на этот пост. С приходом Дерипаски ожидается, что этот вид спорта претерпит в стране кардинальные изменения, в том числе в плане его освещения.

О проведении конференции было объявлено 27 ноября. Она станет внеочередной в связи с тем, что предыдущий глава федерации Борис Скрынник по состоянию здоровья не мог выполнять свои обязанности. В тот же день было объявлено, что исполком федерации большинством голосов выдвинул на должность президента директора по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергея Мяуса. 11 декабря Скрынник, который возглавлял ФХМР с 2009 года, скончался по причине онкологии.

До начала декабря виделось, что 66-летний Мяус станет единственным кандидатом на пост главы федерации. Все поменялось после того, как 16 декабря министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, который уже говорил про удручающее положение в плане информативной подачи хоккея с мячом, сообщил ТАСС о том, что ряд региональных федераций выдвинули еще одним кандидатом Дерипаску. "Министерство спорта России поддерживает кандидатуру и окажет содействие в проведении конференции. Изменения в ФХМР назрели давно, требуется ревизия и обновление управленческой команды в русском хоккее, в том числе в регионах", - сказал тогда Дегтярев.

За день до конференции Мяус объявил о снятии своей кандидатуры и сообщил, что свой голос отдаст в пользу Дерипаски. Теперь вопрос с новым руководителем федерации на последующие четыре года решен, выборы состоятся в здании ОКР, а сама конференция начнется в 12:00 мск. Там же будет избираться и состав исполкома. Долгое время в него входили 28 человек, включая президента федерации. Исполком лишь один раз собирался очно за последние пять лет, и в своем программном интервью ТАСС Мяус отметил, что оптимальное количество его членов - не более 14-16, туда должны входить имеющие спортивный и управленческий опыт.

Говоря о том, кто из людей, которые ранее не работали в федерации и не входили в исполком, могут появиться при Дерипаске, прежде всего стоит упомянуть о приходе на одну из руководящих должностей Евгения Иванушкина. Последним местом работы 46-летнего специалиста, семикратного чемпиона мира и чемпиона России, четырехкратного обладателя Кубка мира и Кубка европейских чемпионов было московское "Динамо". В октябре 2024 года клуб с ним дошел до полуфинала Кубка России, после чего, не дожидаясь начала чемпионата, Иванушкин был отправлен в отставку. Как он рассказывал тогда ТАСС, его увольнение было связано как раз с невыполнением задачи - победы в турнире.

Задачи нового руководства ФХМР

Предстоящая конференция должна стать своего рода стартовой площадкой для реформ, которые в российском хоккее с мячом назрели уже давно. До нынешнего момента в федерации мало что делали в кардинальном плане для улучшения имиджа и освещения этого вида спорта. Итогом этому стала утеря массового интереса населения к хоккею с мячом за исключением только таких регионов, как Кемеровская область и Хабаровский край. Интерес к виду спорта пропал и в столичном регионе, свидетельством чему является низкая посещаемость на матчах одного из лидеров чемпионата московского "Динамо".

Еще одной проблемой в отечественном виде спорта стало слабое финансирование ряда клубов - примером тому стал добровольный уход из Суперлиги иркутского "Байкала-Энергии" и мурманского "Мурмана". В Высшей лиге до сих пор играет бывший когда-то одним из флагманов чемпионата подмосковный "Зоркий", который этим летом едва также не прекратил существование. Решить проблему безденежья Мяус предложил путем создания попечительского или наблюдательного совета, куда должны входить и представители бизнес-структур.

Одной из главных задач нового руководства ФХМР является недопущение развала остальных клубов как в Суперлиге, так и в соревнованиях рангом ниже. Такая тенденция может продолжиться, если региональные власти, которые в основном и финансируют клубы, станут терять к ним интерес, во многом из-за слабого информационного сопровождения хоккея с мячом, его отсутствия практически во всех ведущих СМИ. Не говоря о том, что матчи Суперлиги не показываются на федеральном спортивном канале.

Долгие годы это было благодатной почвой и для разного рода скандалов, связанных с судейством игр. В ряде матчей специалисты могли увидеть в работе арбитров предвзятость, но если об этом и писали, то только в блогах. На всеобщее обсуждение такие моменты не выносились, федерация старалась их "заиграть". Повышение прозрачности в соревнованиях, в том числе судейства, тоже является важной задачей нового руководства ФХМР.

От новой власти в федерации ожидается и нормализация отношений с Международной федерацией хоккея с мячом (FIB). Несмотря на то, что хоккей с мячом на самом высоком уровне развивается, по сути, только в трех странах, FIB приняла рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и исключила россиян из своих соревнований, в том числе из чемпионата мира, а также заставила Скрынника сложить полномочия президента организации, которую он возглавлял с 2006 года. Поводом для нормализации может стать недавнее решение МОК о допуске российских юношеских команд с флагом и гимном.

Генеральный секретарь FIB Аттила Адамфи уже сообщал ТАСС, что его организация примет соответствующие решение после консультации с МОК. Можно говорить, что изменения в руководстве ФХМР являются поводом для обстоятельного разговора с FIB, чтобы сблизиться по вопросам возвращения отечественного хоккея с мячом на мировую арену.