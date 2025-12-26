Митрофанов: полномочий ФИФА и УЕФА не хватает для допуска России

По мнению генерального секретаря РФС, они ждут позиции США по данному вопросу

Редакция сайта ТАСС

Глава УЕФА Александер Чеферин и президент ФИФА Джанни Инфантино © Stu Forster/ Getty Images

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президенты Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин завуалированно говорят, что их полномочий недостаточно для допуска российских команд к международным турнирам. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

"Оба президента завуалированно говорят о том, что полномочий футбольных властей недостаточно для реализации этого решения. Они ждут позиции прежде всего, на мой взгляд, США. В том числе исходя из того, где находятся основные спонсоры этих федераций", - сказал Митрофанов в ответ на вопрос о том, как идут переговоры по допуску России к турнирам.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине с феврале 2022 года.