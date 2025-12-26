ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Фигурист Некрасов признался, что не любит показывать эмоции лишний раз

Спортсмен отметил, что является спокойным человеком
07:41

Василиса Кагановская и Максим Некрасов

© Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Фигурист Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской, не любит лишний раз показывать эмоции и является спокойным человеком. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Выступаю ли я в роли огнетушителя в дуэте? Скорее всего, да. Вася очень эмоциональная, я не особо, - отметил Некрасов. - Хотя только Вася знает, каким эмоциональным я бываю. Просто я не люблю лишний раз показывать свои эмоции. Это не закрытость - с любым человеком могу пообщаться. Я просто спокойный по жизни".

"Максим может полностью открыться и довериться только близким людям, - отметила Кагановская. - Я не могу сказать, что он суперспокойный. Но в моменты, когда мне неспокойно, он умеет становиться спокойным. Может подъехать и сказать, что я злая бука, мне становится смешно, и я остываю. Меня легко вывести на эмоции, но так же легко и успокоить. Главное - знать, как это правильно делать".

Кагановской 20 лет, Некрасову - 25. Они являются серебряными призерами прошедшего в декабре чемпионата России, победителями финала Гран-при России прошлого сезона. 

