Кагановская и Некрасов: предела нет никогда, мы работаем на максимум

Серебряные призеры чемпионата России в танцах на льду — о впечатлениях от турнира, работе под руководством Анжелики Крыловой и Алексея Горшкова, шоу в Китае и Италии

Танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова на своем втором чемпионате России занял второе место. В интервью ТАСС фигуристы рассказали, как для них прошел турнир, как они изменились в этом сезоне, кто более эмоциональный и как они взаимодействуют на тренировках.

— Насколько довольны первой половиной сезона? Что хотели бы исправить к следующим стартам?

В.К.: Просто будем работать над чистотой, техникой и артистичностью. У нас нет такого, что мы выходим на тренировки и больше всего работаем над чем-то одним. Мы всегда работаем над всем. Мы не посвящаем всю тренировку, например, одним поддержкам. Когда только начинаем их учить, такое бывает. Но в сезоне всегда работаем над всей программой. Если ты выйдешь на старты и сделаешь первые три элемента очень плохо, но зато четвертый будет идеальным, то это не очень.

М.Н.: Будем улучшаться во всем, прибавлять.

В.К.: Я не могу сказать, что есть что-то, что нам дается тяжелее, чем другое. Все элементы по-своему сложные, и они все очень разные. Нельзя сказать, что нам твиззлы тяжелее делать, чем поддержки. Они разные и в физическом плане, и в плане изучения элемента.

По поводу скатанности — я не чувствую, что нам еще над чем-то нужно особенно работать, чтобы скататься и почувствовать себя парой. На самом деле, с самого начала, когда мы встали в пару, уже за короткий промежуток времени стало очень удобно. Сейчас я полностью чувствую себя уверенно рядом с Максимом, когда мы в различных позициях. Я чувствую, что партнер меня ведет, и я ему полностью доверяю.

— Иногда забывается, что вы катаетесь вместе всего второй сезон.

М.Н.: Мне кажется, здесь уже играет роль наш опыт. У нас большой опыт работы в паре. И мы продолжаем работать, все время ищем что-то новое. У нас нет такого, что мы остановились и все — якобы это наш предел. Предела нет никогда. Всегда идем вперед и работаем на максимум. Думаю, что в следующем сезоне мы еще больше чего-то нового придумаем.

— Что в этом сезоне изменилось в вас?

М.Н.: Мы стали более спокойные. Вася говорила о том, что она перенервничала еще за две недели до чемпионата России и уже спокойно сюда приехала. Мне кажется, мы больше на тренировках нервничаем, чем здесь. Но все равно адреналин дает о себе знать, нервишки подшаливают. Бывает такое. Конечно, эмоции есть, но в целом мы стали спокойнее.

В.К.: Работа была проделана колоссальная, если вспомнить, как все начиналось и как есть сейчас. Не только мы с Максимом, но и вся наша команда провела огромную работу — над взаимоотношениями друг с другом, над системой тренировок и постановок, над общим взаимопониманием.

Мы настолько сильно начали друг друга понимать. Если раньше Анжелика Алексеевна [Крылова] знала меня, Алексей Юрьевич [Горшков] знал Максима, то сейчас я вижу, что Анжелика Алексеевна нашла правильный подход к Максиму, а Алексей Юрьевич — ко мне, но у него быстрее получилось. Сейчас, как бы странно это ни звучало, в плане тренировок Алексей Юрьевич знает меня уже лучше всех. Он единственный человек, который понимает, когда меня нужно подуспокоить и как это правильно сделать.

С Анжеликой Алексеевной мы обе очень эмоциональные, у нас могут случаться моменты на тренировках, когда нам обеим нужно выплеснуть эмоции. Мы два пожара, но уже настолько друг к другу привыкли и друг друга понимаем, что такие моменты стали редкостью. А с Алексеем Юрьевичем я в роли пожара, а он приносит огнетушитель. Но на самом деле у нас все хорошо. Обычно рассказывают про то, какая тяжелая была подготовка, как прошли медные трубы, но для нас эта работа была очень приятная и в удовольствие. Мы и вся наша команда кайфовали от того, что делали.

— Максим, вы выглядите более спокойным. Выступаете ли в роли огнетушителя?

М.Н.: Скорее всего, да. Вася очень эмоциональная, я не особо. Хотя только Вася знает, каким эмоциональным я бываю. Просто я не люблю лишний раз показывать свои эмоции. Это не закрытость — с любым человеком могу пообщаться. Я просто спокойный по жизни.

В.К.: Максим может полностью открыться и довериться только близким людям. Я не могу сказать, что он суперспокойный. Но в моменты, когда мне неспокойно, он умеет становиться спокойным. Может подъехать и сказать, что я злая бука, мне становится смешно, и я остываю. Меня легко вывести на эмоции, но так же легко и успокоить. Главное — знать, как это правильно делать.

— Были ли у вас родные на трибунах на чемпионате России?

В.К.: Впервые в жизни на трибунах сидели и мама, и папа. Мама часто смотрит в прямом эфире или ездит на турниры как зритель — в прошлом году была в Омске и Красноярске. А папа пришел впервые, хотя он вообще не сторонник смотреть соревнования вживую. Он ходил только на шоу или на какие-то не самые важные старты. А в этот раз его мама заставила — у нее свои теории заговоров. Она сказала, что он обязательно должен присутствовать.

М.Н.: У меня нет.

— Волнительно, когда смотрят еще и родители?

В.К.: Не знаю, я об этом вообще не думала. У меня нет такого, что мне нужно найти их глазами. Я просто выхожу, для меня ничего не меняется от того, смотрят на меня они или нет.

— Какое самое яркое впечатление вы увезете с этого чемпионата России, помимо, соответственно, медали?

М.Н.: То, что мы справились с эмоциями. Обе программы сделали чисто. Улучшили результат сезона и теперь знаем, к чему идти дальше и стремиться.

В.К.: Мне больше всего запомнился день короткой программы. После произвольной мы уже были подуставшие. Морально тяжелее, когда ты катаешься через день, — дольше приходится держать концентрацию, ты не можешь полностью отпустить себя и выплеснуть эмоции. В итоге опустошаешься.

А день короткой был ярким и эмоциональным. По ходу сезона мы чаще ошибались именно в короткой, поэтому, когда получилось показать ее чисто, это было очень классное ощущение.

— Если бы этот чемпионат России был главой книги, как бы вы его назвали?

В.К.: Предвкушение чуда. Эмоциональный подъем. Вперед — в будущий год. Такие смешанные ощущения. Чемпионат России всегда проходит накануне Нового года, и ты действительно ждешь новогоднего чуда. Это очень волнительный и особенный старт, и ощущение от него такое же — как преддверие праздника.

М.Н.: У меня с фантазией плохо.

— Если у Анжелики Алексеевны и Алексея Юрьевича будут разные мнения на один и тот же вопрос, как они приходят к решению?

В.К.: Слава богу, они у нас два взрослых и мудрых человека. И когда такое происходило, они между собой обсуждали и приходили к компромиссу. В основном всегда кто-то один с другим соглашался. Один раз Анжелика Алексеевна согласилась с Алексеем Юрьевичем, другой раз — наоборот. Сейчас же у нас есть мнение Анжелики Алексеевны и Алексея Юрьевича, и есть мое мнение, с которым они не согласны. Но я, конечно, в шуточной форме говорю.

Иногда действительно бывают такие тренировки, когда мы спорим. Один раз, например, спорили по поводу нарезки музыки. Я считала, что нужно делать так, а Алексей Юрьевич считал немного по-другому. Я надеялась на то, что приедет Анжелика Алексеевна и меня поддержит. Но она приехала и согласилась с Алексеем Юрьевичем. Это было обидно. Я не разговаривала с ними примерно пять минут.

М.Н.: Минуту.

— А бывает такое, что вы между собой долго не разговариваете?

М.Н.: Нет, болтаем всегда. В любой момент, только если Вася не спит.

В.К.: Мне кажется, я очень много говорю. Я, конечно, не как Ваня Букин — не в плохом смысле. Он настолько легкий на подъем человек, что ему очень легко давать интервью, он очень общительный, все рассказывает эмоционально, у него многому можно поучиться. Если я начну говорить, меня нужно поскорее останавливать, чтобы я лишнего не наговорила.

— Максим, а вы больше слушатель? Или вливаетесь в разговор?

М.Н.: Вливаюсь. Особенно мы любим посмеяться с какой-нибудь ерунды. Но Васю рассмешить очень легко, мне из-за этого весело.

В.К.: У Максима была любимая штука — он показывал мне палец, как будто червяк ползет, и я из-за этого очень сильно смеялась. Только потом он понял, что я смеюсь не над пальцем, а над выражением лица, с которым он это делает.

М.Н.: Это было обидно.

— Вы были на шоу в Китае.

В.К.: Была забавная ситуация, когда я узнала об этом. Мы неделю отдыхали после этапа. Я ехала, рядом со мной сидела моя подруга, и мы решили позвонить Анжелике Алексеевне, потому что соскучились по ней. И тут Анжелика Алексеевна спрашивает: "А вы уже билеты в Китай смотрели?" Я не поняла, какой Китай. Она просто забыла нам об этом рассказать.

М.Н.: Про шоу в Италии нам сообщили тоже наши тренеры. Это очень круто, мы рады. С радостью поедем и покажем наш номер. Наверное, Билли Айлиш. Мы еще подумаем.

В.К.: Хотелось бы привезти туда наши самые яркие и запоминающиеся номера — например, "Джокера". Но мы не знаем еще размер катка и тематику.