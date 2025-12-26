Кагановская и Некрасов рассказали, что изменилось в них в текущем сезоне

Фигуристы, выступающие в танцах на льду, отметили, что стали более спокойными

Максим Некрасов и Василиса Кагановская © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, стали спокойнее в этом сезоне. Об этом они рассказали в интервью ТАСС.

"Мы стали более спокойные. Вася говорила о том, что она перенервничала еще за две недели до чемпионата России и уже спокойно сюда приехала. Мне кажется, мы больше на тренировках нервничаем, чем здесь. Но все равно адреналин дает о себе знать, нервишки подшаливают. Бывает такое. Конечно, эмоции есть, но в целом мы стали спокойнее", - сказал Некрасов.

"Работа была проделана колоссальная, если вспомнить, как все начиналось и как есть сейчас, - отметила Кагановская. - Не только мы с Максимом, но и вся наша команда провела огромную работу - над взаимоотношениями друг с другом, над системой тренировок и постановок, над общим взаимопониманием. Мы настолько сильно начали друг друга понимать. Если раньше Анжелика Алексеевна [Крылова] знала меня, Алексей Юрьевич [Горшков] знал Максима, то сейчас я вижу, что Анжелика Алексеевна нашла правильный подход к Максиму, а Алексей Юрьевич - ко мне, но у него быстрее получилось. Сейчас, как бы странно это ни звучало, в плане тренировок Алексей Юрьевич знает меня уже лучше всех. Он единственный человек, который понимает, когда меня нужно подуспокоить и как это правильно сделать".

Кагановской 20 лет, Некрасову - 25. Они являются серебряными призерами чемпионата России, победителями финала Гран-при России.