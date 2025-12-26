Дегтярев назвал задачи ФХМР во главе с новым президентом Дерипаской

Дерипаска был избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России 26 декабря

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) должна укрепить управленческую команду и восстановить роль вида спорта в регионах, в которых он был традиционно развит. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

26 декабря Олег Дерипаска единогласно был избран новым президентом ФХМР.

"Избрание крупного предпринимателя и мецената Олега Дерипаски президентом Федерации хоккея с мячом России - правильное решение в интересах развития этого традиционного в нашей стране вида спорта, - сказал Дегтярев. - На протяжении многих лет он последовательно поддерживает российский спорт, инвестирует в детско-юношеские программы и крупные инфраструктурные проекты, в том числе связанные с Олимпиадой в Сочи".

"Русский хоккей объединяет более 50 тысяч игроков и сотни тысяч болельщиков по всей стране. Сейчас перед ФХМР стоят серьезные задачи: укрепление управленческой команды, восстановление роли хоккея с мячом в регионах, где этот вид спорта традиционно был наиболее популярен, развитие массового и детского хоккея с мячом, а также восстановление рабочих отношений с Международной федерацией бенди для возвращения наших сборных на международную арену", - заключил министр спорта.

Дерипаске 57 лет, он является основателем компании "Эн +". За последние годы энергохолдинг занимался строительством и модернизацией лыжных трасс в разных регионах страны, а также финансировал иркутский клуб по хоккею с мячом "Байкал-Энергия". Дерипаска в качестве участника попечительского фонда трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина помог созданию центров единоборств в малых городах Сибири.