Главу AFA обвинили в удержании пенсионных взносов на $12,8 млн

Обвинения выдвинули против Клаудио Тапиа и казначея организации Пабло Товигиньо

Глава AFA Клаудио Тапиа © Kevin Dietsch/ Getty Images

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /ТАСС/. Прокуратура выдвинула в отношении руководства Ассоциации футбола Аргентины (AFA) обвинения в незаконном удержании соцвзносов на 19 млрд песо ($12,8 млн). Об этом сообщил телеканал TN.

Обвинения выдвинули против главы AFA Клаудио Тапиа и казначея организации Пабло Товигиньо. Расследование начали на основании жалобы налоговой службы Аргентины, которая зафиксировала, что футбольная ассоциация не переводит пенсионные взносы за сотрудников AFA и крупнейших футбольных клубов Аргентины.

Ранее по запросу суда были проведены обыски на объектах недвижимости, которые, возможно, связаны с руководством AFA. В частности, речь идет о поместье с 10 гектарами земли, на которых расположены вертолетная площадка, коневодческая ферма и более 50 старинных автомобилей.

Ранее газета La Nación сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) может исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира 2026 года из-за скандала в национальной футбольной ассоциации. Сборная южноамериканской страны является действующим чемпионом мира. На мировом первенстве 2026 года команда попала в группу со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.