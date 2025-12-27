Горнолыжница Плешкова планирует начать отбор на Олимпиаду 10 января в Австрии

Спортсменка получила нейтральный статус 17 декабря

Юлия Плешкова © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России по горнолыжному спорту Юлия Плешкова намерена выступить с 10 по 11 января на этапе Кубка мира в Австрии и попытаться отобраться на Олимпиаду. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсменки Кирилл Копылов.

28-летняя Плешкова получила нейтральный статус 17 декабря. В ее активе две бронзовые медали Универсиад. Горнолыжница принимала участие в Олимпиаде в Пекине. Ее лучшим результатом стало 10-е место в комбинации.

"Юлия планирует вылететь в Европу 5-7 января, чтобы принять участие в этапе Кубка мира в Цаухензее (Австрия) в скоростном спуске и супергиганте", - рассказал Копылов. 10 января состоятся соревнования в скоростном спуске, 11-го - в супергиганте. Отбор на Олимпиаду-2026 завершится 18 января.

"Не имея достаточной практики выступления на международных стартах, очень тяжело сразу навязывать конкуренцию. Доказательством тому стали результаты, которые показали наши парни неделю назад на первом после возвращения этапе Кубка мира. Нужно немало повариться в том котле, чтобы потом выступать на должном уровне. До того момента, как нас отстранили, Юля неплохо выступала и заезжала в первую тридцатку на этапах Кубка мира", - продолжил тренер.

Имеющие нейтральный статус Иван Кузнецов и Александр Андриенко 21 декабря на этапе Кубка мира в итальянской Альта-Бадии не сумели квалифицироваться во вторую попытку в слаломе-гиганте.

"Сейчас, чтобы отобраться на Олимпиаду, ей нужно попасть в топ-30 на этапе Кубка мира. Шанс отобраться в Италию, конечно, у нее есть. Если получится квалифицироваться, будет очень хорошо, если нет, то все равно у них открыта теперь дорога на международные соревнования", - заключил Копылов.