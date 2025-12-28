Овечкин обновил рекорд в НХЛ по голам, приведшим к ничьей

Россиянин забросил 152-ю шайбу, которая позволила сравнять счет в основное время

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Гол капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси" стал 152-м, который позволил его команде сравнять счет в основное время встречи.

"Вашингтон" выиграл у "Нью-Джерси" в овертайме в ночь на воскресенье со счетом 4:3. В первом периоде Овечкин отдал голевую передачу Алексею Протасу, в третьем сравнял счет (3:3). Таким образом, Овечкин улучшил свой рекорд по количеству голов, приведших к ничьей. Также россиянин является самым результативным по количеству голов в третьих периодах (342).

"Нью-Джерси" является одной из пяти команд (как и "Каролина", "Виннипег", "Тампа" и "Флорида"), в матчах против которой Овечкин набирал как минимум 90 очков за карьеру.

Овечкин забросил 912-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги и продлив серию с результативными действиями до шести матчей. Капитан "Вашингтона" довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 989 (912 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894+122).