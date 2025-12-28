Рождество пошло на пользу. Овечкин прервал серию без голов в НХЛ

В последний раз россиянин забивал 4 декабря

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сумел наконец отличиться после девятиматчевой безголевой серии в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его гол оказался важным для команды, поскольку благодаря ему "Вашингтон" избежал поражения в основное время. Команда Овечкина в итоге победила "Нью-Джерси" со счетом 4:3 в овертайме.

В последний раз Овечкин забивал 4 декабря во время длительного турне по Калифорнии, оформив дубль в ворота "Сан-Хосе" (7:1). Отсутствие его голов сказалось и на результатах команды: из девяти матчей "Вашингтон" проиграл в семи, в том числе пропустив пять шайб от "Детройта", "Виннипега", "Миннесоты" и семь от "Рейнджерс". За это время Овечкин успел установить и антирекордную серию по отсутствию набранных очков - пять игр.

В этой связи можно говорить о том, что рождественская пауза "Вашингтону" помогла. У "Нью-Джерси" был небольшой перевес по броскам в первом периоде, но именно гости открыли счет. Произошло это прямо перед сиреной - Алексей Протас с пятачка замкнул передачу Овечкина. Россиянин, таким образом, набрал первое очко с 14 декабря, когда участвовал в единственном голе команды в игре с "Виннипегом" (1:5).

Второй период остался за "Нью-Джерси" - хозяева с первых минут стали штурмовать ворота соперника, закономерно сравняли счет, но позволили Энтони Бовиллье выйти на ударную позицию. Зато в третьем периоде "Вашингтон" оказался на грани того, чтобы потерпеть третье поражение подряд. Йеспер Братт и Коди Гласс забили в течение одной минуты. Выручил "Вашингтон" ее капитан - Расмус Сандин вывел Овечкина на бросок по пустым воротам, и тот не промахнулся.

"Я думал о том, как бы забить, и удача была на моей стороне. Гол был очень важен для нас, после этого у нас было ещё пять или шесть моментов, которые мы не реализовали", - сказал Овечкин после игры. В овертайме же забил защитник Джейкоб Чикран, чья шайба стала 15-й в этом сезоне.

Без рекорда не обошлось

Несмотря на победу, главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери назвал игру своей команды временами откровенно ужасной. "Нас прижимали к своим воротам. Но мы продолжали бороться и в отдельных отрезках сумели перехватить инициативу", - сказал он. В то же время он похвалил своих игроков за проявление стойкости.

Гол Овечкина стал 152-м, который позволил его команде сравнять счет в основное время. Россиянин владеет рекордом по количеству таких шайб. Еще он является самым результативным по количеству голов в третьих периодах (342).

Также гол Овечкина стал 133-м, забитым им за всю карьеру в НХЛ в декабре. По этому показателю он обошел выступавшего всю карьеру в лиге за "Детройт" Стива Айзермана. Лидером является канадец Уэйн Гретцки (157 шайб в 233 играх), второе место занимает Горди Хоу (141, 327).

Всего у Овечкина 912 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым он упрочил лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги и продлив серию с результативными действиями до шести матчей. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 989 (912 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894+122).

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 30 декабря против действующего обладателя Кубка Стэнли "Флориды". Обе команды являются соседями в Восточной конференции, замыкая первую восьмерку.