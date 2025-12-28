Смагин назвал неожиданной победу Горячкиной на ЧМ по рапиду

Россиянка на тай-брейке обыграла китаянку Чжу Цзиньэр

Александра Горячкина © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина ранее не добивалась успехов в быстрых шахматах, поэтому ее победа на чемпионате мира по рапиду стала неожиданной. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

В воскресенье Горячкина обыграла на тай-брейке китаянку Чжу Цзиньэр.

"Александра - большая молодец. Я думаю, что по игре она очень прилично выглядела. Главное было не отпустить соперниц далеко. Можно сказать, что это небольшая неожиданность, потому что выдающихся результатов она не показывала. Это первый большой успех в быстрых шахматах, и я уверен, что не последний", - сказал Смагин.