Артемьев стал серебряным призером чемпионата мира по быстрым шахматам

Победителем турнира стал норвежец Магнус Карлсен

Владислав Артемьев © Михаил Метцель/ ТАСС

ДОХА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занял второе место на чемпионате мира по быстрым шахматам. Турнир прошел в Дохе.

По итогам 13 туров Артемьев набрал 9,5 очка. Победителем турнира в шестой раз стал норвежец Магнус Карлсен, в активе которого 10,5 очка. Единственное поражение он потерпел от Артемьева. Бронзовую медаль завоевал индиец Арджун Эригайси.

Артемьеву 27 лет. Он является победителем командного чемпионата мира (2019) и чемпионом Европы (2019).

В прошлом году чемпионат мира по быстрым шахматам выиграл россиянин Володар Мурзин. Из российских шахматистов на турнире также побеждали Сергей Карякин (2012) и Даниил Дубов (2018).

29-30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.