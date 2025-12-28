Артемьев объяснил, почему не смог победить на чемпионате мира по рапиду

Первое место на турнире занял норвежец Магнус Карлсен

Владислав Артемьев © Валерия Калугина/ ТАСС

ДОХА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Владислав Артемьев считает, что для того, чтобы обойти норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за титул чемпиона мира по быстрым шахматам, пришлось бы сильно рисковать, и это могло не оправдаться. Об этом Артемьев заявил ТАСС.

Артемьев по итогам 13 туров набрал 9,5 очка и стал серебряным призером турнира. Первое место занял Карлсен (10,5 очка), который свое единственное поражение потерпел от Артемьева.

"Есть люди, которые любят рисковать, а есть практичные. Я скорее второй. Магнус набрал ход, выиграл пять партий подряд. Чтобы его обогнать, бороться за золото, мне сегодня надо было очень рисковать. Не знаю, оправдан ли такой риск в споре с Магнусом. Так можно было легко улететь далеко вниз в таблице. А так - я хоть второй", - сказал Артемьев.

29-30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.