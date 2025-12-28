Смагин считает, что Артемьев мог играть более предприимчиво на ЧМ по рапиду

Шахматист на турнире в Дохе занял второе место

Владислав Артемьев

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россиянин Владислав Артемьев показал великолепный результат на чемпионате мира по рапиду, однако мог сыграть более смело. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Артемьев занял второе место на чемпионате мира по быстрым шахматам, уступив одно очко норвежцу Магнусу Карлсену. По ходу турнира Артемьев смог нанести Карлсену поражение.

"Второе место - это великолепный и объективный и результат. Он один из сильнейших игроков мира с быстрым контролем. Не было оснований, что после поражения от Артемьева Карлсен развалится, он сконцентрировался, быстро догнал Владислава, хотя Владислав мог бы играть более предприимчиво. Артемьев не показывал особых результатов в этом году, поэтому для него второе место - это огромный успех", - сказал Смагин.