Карлсен вспомнил победу Карякина на чемпионате мира по блицу 2016 года

Норвежец на том турнире занял второе место

Сергей Карякин и Магнус Карлсен © Jason Kempin/ Getty Images

ДОХА, 28 декабря. /ТАСС/. Поражение на чемпионате мира по блицу 2016 года, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин, до сих пор сидит занозой у шахматиста Магнуса Карлсена. Об этом норвежец рассказал журналистам после победы на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе.

В 2016 году Карлсен занял второе место на чемпионате мира по блицу. Турнир также проходил в Дохе.

"Это было фантастическое выступление со стороны Карякина на том чемпионате по блицу в Дохе девять лет назад. Но я должен был выиграть тот турнир. Это до сих пор сидит занозой во мне. Так что я хочу обязательно победить здесь", - сказал Карлсен.

29-30 декабря в Дохе состоится чемпионат мира по блицу.