Горячкина рассказала, что тай-брейк на ЧМ по рапиду прошел "как в тумане"
Редакция сайта ТАСС
19:03
ДОХА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Александра Горячкина рассказала, что не помнит, как играла тай-брейк на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом она заявила ТАСС.
Россиянка обыграла китаянку Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5.
"Тай-брейк я не помню - он для меня как в тумане прошел. По ощущениям я играла хорошо, но ход в ход партии не помню. Эта победа все же ниже, чем претендентский турнир, чем Кубок мира. Но тоже очень значимый результат", - сказала Горячкина.
"Маму я уже [после победы] обняла. Поэтому уже не хочется ничего", - добавила шахматистка.