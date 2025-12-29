Чемпион Олимпиады Первухин рассказал, почему долго не хотел завершать карьеру

Хоккеист играл до 43 лет

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы по хоккею Василий Первухин завершил карьеру только в 43 года из-за любви к этому виду спорта. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Большую часть карьеры Первухин провел в московском "Динамо". Последним его клубом стал пермский "Молот-Прикамье", в котором он выступал до 1999 года.

"Из Японии я вернулся, пришел в "Крылья Советов" к Игорю Дмитриеву. Перед поездкой на сборы в Швейцарию он мне сказал взять с собой форму. Ну и я потихоньку стал кататься, нужно было молодым защитникам показывать, как надо играть, что нужно делать, - сказал Первухин. - И так получилось, что я начал сам играть".

"Такое было не только в "Крыльях", но и в "Северстали", и в "Молоте". То есть я втянулся в этот процесс, хотелось еще поиграть", - добавил он.