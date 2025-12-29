Панжинский назвал серьезным успехом 9-е место Коростелева на "Тур де Ски"

Коростелев занял девятое место, Непряева - 27-е в гонках с раздельным стартом на 10 км классическим стилем

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в спринте Александр Панжинский считает серьезным успехом девятое место российского лыжника Савелия Коростелева и место в тридцатке лучших Дарьи Непряевой на "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе. Об этом он рассказал ТАСС.

22-летний Коростелев занял девятое место с результатом 22 минуты 50,6 секунды, 23-летняя Непряева стала 27-й (26.56,2) в гонках с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.

"Я считаю, что невысокими места, особенно Савелия Коростелева, могут оценивать только полные дилетанты в лыжном спорте и диванные критики, потому что это серьезный успех. Он распечатал дверь в топ-10 на Кубке мира, причем с небольшим отставанием от четвертого места. И при определенных обстоятельствах здесь можно бороться и за топ-3 - все очень близко, все рядом, - отметил Панжинский. - Да, Дарья сегодня выступила, наверное, хуже, чем мы ожидали, но тем не менее она в тридцатке лучших. А как мы знаем, на Кубке мира сегодня ты тридцатый, а завтра можешь бороться за шестерку и даже за призовую тройку".

"Здесь не все так однозначно, учитывая то, что ребята делают, по сути, первые шаги во взрослом международном спорте. Было четыре года отсутствия на трассах Кубка мира, которые имеют свою специфику. Много говорили про это после Давоса (этап Кубка мира в Давосе стал первым международным турниром для российских лыжников с 2022 года - прим. ТАСС) - это и скорости, и особенности подготовки лыж, и высота. Все это корректируется, но на ходу - латаются "дыры", которые образовались за четыре года, - подчеркнул лыжник. - Опыта у ребят не было до нашего отстранения от международных стартов. Им сейчас приходится экспресс-опыт получать здесь, на Кубке мира".

Главная цель - Олимпиада

Панжинский подчеркнул, что все турниры, на которых сейчас выступают Коростелев и Непряева, являются этапами подготовки к главным соревнованиям - Олимпийским играм.

"Как хорошо, что есть "Тур де Ски", - шесть дистанций за восемь дней, они этот опыт получают прямо здесь и сейчас. Конечно же, все понимают, главная цель - это Олимпиада в феврале, подготовиться к ней оптимально невероятно сложно и трудно, но при определенном стечении обстоятельств и используя эти старты как трамплин для подготовки, я думаю, у нас будет возможность бороться за призовую тройку и ждать от наших ребят как минимум попадания в десятку сильнейших на каждой дистанции. Мы понимаем, что это некий подготовительный старт к Олимпиаде", - сказал Панжинский.

"И отсутствие опыта, и все эти перечисленные сложности, конечно же, сказываются. Но Савелий Коростелев сегодня очень порадовал всех, результат очень позитивный. Дарья сегодня, может быть, не так ярко выступила, но в спорте не каждый день ты можешь быть на ходу. Вчера Дарья выступила лучше, чем Савелий, сегодня Савелий лучше, чем Дарья", - уверен собеседник ТАСС.

"Ждем нового дня и, возможно, послезавтра на третьем этапе Дарья блеснет и попадет в десятку лучших или даже выше. Так что расстраиваться точно не стоит. Ставить крест на наших спортсменах, тем более на лыжных гонках в России, тоже не стоит. Нужно просто делать выводы, немножечко запастись терпением и верить, что наши юные спортсмены быстро придут к успехам. Даже наши легенды спорта, олимпийские чемпионы никогда сразу же с первых стартов на Кубке мира не блистали и не завоевывали подиум. Нужно просто полномерно дать возможность и время нашим ребятам разогнаться", - добавил Панжинский.

"Тур де Ски" проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26. Следующая гонка пройдет 31 декабря.