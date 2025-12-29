Погибшими в аварии с участием боксера Джошуа оказались два его тренера

Автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в неподвижный грузовик, два пассажира погибли

Энтони Джошуа © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Погибшими в результате аварии, участником которой стал бывший чемпион мира по боксу по трем версиям в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа, стали два его тренера. Об этом сообщила пресс-служба британской промоутерской компании Matchroom Boxing, с которой работает Джошуа.

В результате аварии погибли Сина Гами и Латиф Адойеле. Они работали с Джошуа над силовыми упражнениями и общей физической подготовкой, а также были близкими друзьями боксера. Все вместе они прибыли в Нигерию в воскресенье в отпуск после предыдущего боя британца, который прошел 19 декабря и завершился победой над американцем Джейком Полом нокаутом в шестом раунде.

Авария произошла 29 декабря в городе Макун (штат Огун) на автомагистрали Лагос - Ибадан. Автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в неподвижный грузовик. Боксер получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу вместе с водителем. Обстоятельства аварии расследуются. По данным промоутерской компании, спортсмен находится в стабильном состоянии и проходит медицинские обследования.

Джошуа 36 лет, на его счету 29 побед (26 нокаутом) и 4 поражения. В прошлом бою 19 декабря британец победил американца Джейка Пола нокаутом в шестом раунде. В сентября 2024 года Джошуа проиграл соотечественнику Даниэлю Дюбуа и не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Тогда Джошуа прервал серию из четырех побед после после двух поединков с украинцем Александром Усиком. В первом, прошедшем в Лондоне в сентябре 2021 года, британец проиграл решением судей и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF. Второй бой, прошедший в августе 2022 года, также завершился победой решением судей Усика, защитившего титула чемпиона мира по трем престижным версиям. После этого Джошуа победил американца Джермейна Франклина решением судей, финна Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде, шведа Отто Валлина техническим нокаутом в пятом раунде и француза Фрэнсиса Нганну нокаутом во втором раунде.