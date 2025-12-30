Ивлев рассказал, как получил предложение возглавить совет директоров "Динамо"

Он возглавил совет директоров 6 октября

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Александр Ивлев получит приглашение стать главой совета директоров московского "Динамо" на матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Ивлев стал председателем совета директоров "Динамо" 6 октября.

"Для меня является честью стать членом совета директоров и его председателем. На меня в октябре вышли представители совета директоров, спросили, насколько я готов к такой роли, - сказал Ивлев. - Конечно, я изъявил готовность. У нас была встреча с членами совета по поводу моего выдвижения, это было прямо во время матча [Мир - Российской премьер-лиги] "Динамо" - "Локомотив" (3:5). Мы пообщались и в итоге приняли это решение".