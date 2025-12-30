Интервью

Александр Ивлев: у "Динамо" есть потенциал, чтобы побороться за Кубок России

Председатель совета директоров бело-голубых — об адаптации на новой должности, уходе Валерия Карпина и походах на матчи вместе с семьей

Роман Шлуинский

Александр Ивлев © Евгений Мессман/ ТАСС

Александр Ивлев в октябре возглавил совет директоров московского футбольного клуба "Динамо". В интервью ТАСС он рассказал о причинах утверждения Ролана Гусева главным тренером, взаимодействии с генеральным и спортивным директорами Павлом Пивоваровым и Желько Бувачем, а также о задачах команды на вторую часть сезона.

© ТАСС

— Вы с октября возглавляете совет директоров "Динамо". Как проходит ваша адаптация? Вы уже полностью погружены во все процессы?

— Если быть предельно точным, я был номинирован на эту должность в октябре. А собрание акционеров и совет директоров официально утвердили меня в декабре. Должность очень ответственная и важная. Клуб для меня действительно родной, я бы очень хотел сделать так, чтобы все-таки мы пришли к достижению тех целей, которые ставим совместно с клубом и болельщиками.

Адаптация идет нормально. Работаем в режиме постоянного взаимодействия с клубом, с Павлом Пивоваровым, с другими членами совета директоров, с консультативным советом "Динамо". На самом деле, спортивная тема достаточно новая для меня, хотя я являюсь давним болельщиком клуба, много знаю о "Динамо", долгие годы был членом консультативного совета. Но сейчас приходится еще глубже погружаться в детали того, как работает клуб, и смотреть на то, каким образом мы планируем развивать нашу академию и хотим претворять в жизнь долгосрочные планы и стратегию развития клуба. Как раз этими вещами и занимается совет директоров — и я как его председатель. Полагаю, что в 2026 году еще пару месяцев потребуется, чтобы еще больше погрузиться в процессы вокруг нашей любимой футбольной команды.

— Когда вам предложили возглавить совет директоров "Динамо"? Сразу согласились?

— Для меня является честью стать членом совета директоров и его председателем. На меня в октябре вышли представители совета директоров, спросили, насколько я готов к такой роли. Конечно, я изъявил готовность. У нас была встреча с членами совета по поводу моего выдвижения, это было прямо во время матча [Мир — Российской премьер-лиги] "Динамо" — "Локомотив" (3:5). Мы пообщались и в итоге приняли это решение.

— Какие задачи вы себе ставите на этот сезон с учетом результатов первой части?

— Будем откровенны, первая часть сезона у команды не задалась. Выводы о том, что не получилось, можно сделать в том числе на основании обратной связи от болельщиков, от самих футболистов и от руководства клуба. Потеряно много очков. Будем объективны, рассчитывать на призовые места с учетом конкуренции вряд ли получится. Но однозначно есть возможность побороться за кубок. Да, нас в решающих стадиях ждут противостояния с топовыми, сильными командами. Но у "Динамо" есть потенциал, чтобы пройти эти игры и побиться за трофей. Что касается чемпионата, то нужно подняться в турнирной таблице как можно выше, насколько это возможно.

А главное, во второй части чемпионата с учетом назначения нового тренера нам нужно правильно выстроить свой футбол, порадовать болельщиков красивой, содержательной и результативной игрой.

— Вы сказали про назначение главного тренера. В декабре на этом посту утвердили Ролана Гусева. Как это все проходило? Как утверждалось? Почему такой выбор?

— Это был действительно качественно выстроенный процесс, где рассматривались кандидаты и варианты развития команды и клуба. Рассматривались тренеры, которые могли подойти с точки зрения их концепции становления команды и формирования игры. Очень важно было подобрать специалиста, который мог бы работать с тем составом, который сейчас есть. Конечно, зимой в "Динамо" возможны точечные трансферы, но тем не менее.

Был процесс, который прошел через несколько циклов. Было принято финальное решение — доверить управление командой Ролану Гусеву. Это наш, динамовский человек, который вырос в системе клуба, хорошо знает "Динамо". С нашей точки зрения, он способен решать задачи, которые стоят перед командой в ближайшее время.

— Он будет возглавлять команду до конца сезона. Какие должны быть результаты, чтобы срок был продлен?

— Мы уже говорили о том, что у нас задача — кубок. Кроме того, во второй части сезона мы должны подняться в турнирной таблице чемпионата России как можно выше, насколько это возможно.

— Сергей Вадимович Степашин сообщил, что Гусеву будет помогать Валерий Газзаев. Как вы это видите?

— Различные форматы взаимодействия между тренером и советниками/консультантами существуют во всем мире. Эта практика применима в различных клубах. Есть очень хорошие примеры того, как опытные специалисты поддерживают работу молодых тренеров, что помогает достичь высоких результатов. Поэтому если в таком формате будет выстроено взаимодействием между Гусевым и Газзаевым, то я думаю, что это может дать очень хороший эффект.

— Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина. Как вы тогда видели эту ситуацию? Насколько этот уход был неожиданным?

— Для меня уход Карпина действительно был довольно неожиданным. Но давайте будем откровенны, по результатам команды, по месту в турнирной таблице мы видели, что цели, которые мы поставили в начале сезона, не выполняются, а команда не показывает тот футбол, который радовал бы и болельщиков, и руководство клуба.

Я очень внимательно смотрю на то, какие комментарии оставляют болельщики "Динамо" в различных чатах и Telegram-каналах. Часто хожу на футбол, практически всегда бываю на домашних матчах, общаюсь с болельщиками, меня можно увидеть на трибунах в различных зонах нашего стадиона. Получал фидбэк о том, что, возможно, нужно смотреть на новые рубежи с помощью новых ресурсов.

Валерий Георгиевич сделал все, что мог, как профессионал, как тренер. Он действительно вкладывал душу в работу. Но он принял решение уйти, и оно было понятным по крайней мере для меня. Дальше мы уже пошли тем путем, о котором вы знаете.

— Как вы оцениваете укомплектование состава, планируются ли трансферы зимой? Какие позиции?

— Если говорить о составе, то нужно прежде всего отметить, что у нас большое количество футболистов было травмировано. Мы вошли в новый сезон с рядом ключевых футболистов основного состава, которые не могли помочь команде на поле — Константин Тюкавин, Луис Чавес, Артур Гомес. В первой половине сезона количество травмированных составляло от семи до девяти. Это действительно очень больно ударило по игре команды. Когда футболисты основного состава не могут выполнять свои задачи, которые перед ними ставят тренер и клуб, то это большая проблема. Даже если взять последнее дерби со "Спартаком", у нас [Хуан] Касерес тоже был не в порядке с точки зрения здоровья, он смог осилить только первый тайм. Ульви Бабаев заразился вирусом, болел, у него была высокая температура. К сожалению, такие вещи происходили.

Но мы рассчитываем, что Луис Чавес и Артур Гомес, надеюсь, присоединятся к тренировкам с января. Мы видим, что Тюкавин и [Ярослав] Гладышев обретают хорошую форму, возвращаются в нормальный рабочий режим. Думаю, что с января-февраля все эти ребята во время сборов уже смогут полностью выкладываться на поле и на 100 процентов соответствовать тем ожиданиям, которые есть у команды и болельщиков.

Но при этом точечные трансферы возможны в зимнее трансферное окно.

— Расскажите о планах "Динамо" на зимние сборы. Где и когда они пройдут? Известно ли по матчам и турнирам?

— Сборы пройдут в ОАЭ, в том же месте, что и в прошлом году. Это отель и поля недалеко от Дубая. Начало будет сразу после окончания праздников. 12 января команда проходит медосмотр, 13-го — выдвигаемся на сборы. Было запланировано порядка восьми игр, но опять-таки это зависит от главного тренера, он должен будет принять окончательное решение, как будет выглядеть подготовка с точки зрения проведения контрольных матчей. Возможно, "Динамо" примет участие в нескольких предсезонных турнирах. Рассчитываю, что команда значительно прибавит в зимний период.

— Вы возглавили совет директоров, но не каждый болельщик знает о вашей любви к "Динамо". Как она появилась? И какие у вас есть увлечения?

— Каждый болельщик и не должен знать о моей любви к "Динамо" (улыбается). Прежде всего, нужно понимать, что я сейчас представляю совет директоров клуба, а это не менеджмент, есть большая разница. Менеджмент — управленческая структура клуба, генеральный директор и спортивный директор, главный тренер и так далее. То есть функционеры, которые действительно обеспечивают ежедневно операционную и спортивную работу клуба. Совет директоров же больше занимается стратегией, развитием академии, смотрит на финансовую часть, различные вопросы, связанные с назначениями. Наверное, с этой точки зрения могу сказать, что многие болельщики из нашей коммуникации рассматривают меня как человека, представляющего совет директоров.

Я действительно очень люблю футбол. В первый раз я пошел на матч в 1974 году. Мой отец был членом общества "Динамо", он мне даже подарил свою членскую карточку, там были вклеены членские взносы. Так вот, он меня в первый раз взял с собой на футбол. Это матч "Динамо" — "Торпедо" на старом стадионе "Динамо". Честно говоря, мало когда испытывал такие эмоции в детстве. Ты приходишь, видишь большое количество людей, которые переживают, смотрят на 22 человек на поле. Для мальчика это дядьки, которые бегают, бьют по мячу. Я раньше это видел на уровне детского футбола во дворе. А тут уже по-взрослому, по-настоящему, когда кричат болельщики на трибунах. На самом деле меня это тогда очень сильно впечатлило. После этого отец, когда ходил на матчи, всегда брал меня с собой. Потом я уже стал сам ходить на игры. Когда уже стал работать в бизнесе, зачастую ездил на выезды, отправлялся со своими друзьями посмотреть матчи в других городах. И в Москве последние лет 18 стараюсь ходить на каждый домашний матч.

Отходил матчи на "Арене-Химки". Почти все игры посетил, в том числе и когда "Динамо" вылетело в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Сейчас на стадионе меня можно часто увидеть и на трибуне, и в зоне Platinum, и на этаже, где много детских активностей и развлечений, и мы с внучкой делаем ей аквагрим, всякие символы "Динамо" на щеках. Вся семья со мной ходит, болеет за клуб долго.

У меня также много памятных матчей, которые связаны как с игрой клуба, так и с моей семьей. Например, дочки выводили на поле Игоря Семшова и Кевина Кураньи, что было очень приятно для меня. Еще мне очень запомнился матч с персональной темой, когда моя младшая дочка получила предложение от будущего мужа во время матча "Динамо" — "Спартак". Это было на нашем динамовском стадионе. Так что "Динамо" — это часть моей семейной истории.

— Как у вас идет взаимодействие с генеральным директором "Динамо" Павлом Пивоваровым и спортивным директором Желько Бувачем? Планируются ли изменения в спортивном блоке "Динамо" зимой?

— Все происходит в состоянии рабочего режима. Постоянно на связи с Павлом Пивоваровым, и с Желько Бувачем тоже взаимодействуем на регулярной основе. И Павел, и Желько — профессионалы высокого уровня, которые соответствуют высоким стандартам "Динамо" и выполняют все те вещи, которые от них ожидает клуб и совет директоров. Рассчитываем на продолжение взаимодействия в следующей части чемпионата, работаем.

— Есть ли хоть что-то положительное в первой части сезона?

— Что касается турнирной таблицы, то сказать тут нечего. Из хорошего — порадовала молодежь, футбольная академия имени Льва Яшина действительно показывает замечательный результат. Мы видим, как наши выпускники все больше и больше занимают лидирующие позиции в клубе, играют в основе. Сейчас это в первую очередь Гладышев с Тюкавиным, немало матчей провел Александр Кутицкий. Посмотрите, Леон Зайдензаль стал периодически выступать. Вратарь Курбан Расулов показывал осенью очень зрелый, хороший футбол и доказал, что готов играть на другом, взрослом уровне. Другие игроки тоже себя проявляли. Большое количество ребят подрастает, вписывается в историю нашего динамовского клуба, причем с самых ранних лет. Если посмотреть на наших ребят в арендах, то мы тоже видим большой прогресс. Молодежь и работа академии нас радует.

И второе, о чем можно сказать, — это посещаемость. По сравнению с прошлым годом она увеличилась примерно на 1 тыс. человек, сейчас 15,5 тыс. в среднем посещают игру. У нас было четыре матча, которые прошли при аншлаге, стадион был забит полностью, все билеты распроданы, на арене — отличная атмосфера. Это было действительно круто. Тут я должен сказать болельщикам: при вашей поддержке мы обязательно будем дальше развиваться в том направлении, которое нас всех порадует, и показывать тот качественный футбол, на который мы все рассчитываем.

— Для широкой публики вы появились в российском футболе недавно, поэтому хочется узнать ваше мнение о ряде актуальных футбольных вопросов. Например, часто обсуждается тема коррупции и теневых людей вокруг футбола, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев даже поднимал тему создания движения "За чистый спорт" и инициировал расследование по делам "Крыльев Советов". Что вы думаете об этой проблеме, насколько она масштабна или, наоборот, преувеличена? Еще одной актуальной темой является лимит на легионеров. Министр спорта Михаил Дегтярев в этом году сообщил о планах ужесточения лимита на легионеров и предложил новую систему: 10 иностранных футболистов в заявке, 5 — на поле. Что вы думаете о грядущем лимите на легионеров?

— Начну со второго вопроса. Могу сказать, что "Динамо" готово к этим изменениям. У нас замечательная молодежь, которая выросла в клубе. И хороший костяк игроков уровня сборной России. Думаю, что большинство команд в РПЛ тоже будут готовы к этому. Надеемся, что это даст позитивный эффект на качество игры именно российских футболистов.

— Но от иностранцев отказываться нельзя?

— Считаю, что иностранные футболисты уже стали частью экосистемы российского футбола. Те искры латиноамериканского и африканского футбола, которые мы видим в исполнении мастеров в нашем чемпионате, конечно, дают дополнительный эффект с точки зрения красоты футбола, артистичности, и это все передается и нашим игрокам тоже. Поэтому однозначно нельзя отказываться от этих возможностей.

Теперь к вашему вопросу по теме коррупции и прочих неприятных историй. Думаю, ни для кого не секрет, что как в российском, так и в мировом футболе существует эта проблема, так называемые серые зоны. Что касается нашего клуба, то у нас нулевая толерантность к коррупционным схемам и вообще каким-либо схемам, скажем так, вне права. У клуба выстроена система мониторинга таких ситуаций. Я всю жизнь работал в аудиторской организации — 30 лет. Для меня чистота ведения дел, порядочность, транспарентность и финансовая прозрачность всего, что мы делаем, очень важны. И клуб жестко следует этим правилам.

— Вячеслав Федорищев также обратился в СК. Если представить теоретически, как бы вы поступили, если бы узнали, что какие-то футбольные, скажем так, мошенники, даже если не напрямую связанные с клубом, повлияли или пытались влиять на "Динамо"?

— У "Динамо" выстроены процессы противодействия махинациям, нынешний менеджмент уделяет этому серьезное внимание. Эта система работает и была создана еще до меня, я тоже изучил ее, когда начал работу в клубе. Если же, не дай бог, подобные темы будут возникать, то могу сказать сразу, что пострадавшие от действий футбольных махинаторов люди могут обратиться в клуб и обозначить проблему. Конечно, в таком случае мы проведем расследование, и, что очень важно, будем готовы финансово компенсировать убытки, которые понесли люди, подверженные какой-то серой схеме. Это предусмотрено политикой клуба, который готов будет довести это дело до конца. Поэтому, если что-то произошло, приходите и сообщайте: клуб будет общаться и разбираться в случившемся.

— Мы с вами встретились перед Новым годом. Есть ли у вас какая-то футбольная мечта или пожелание на 2026 год?

— Как председатель совета директоров "Динамо" я пожелаю для клуба хорошего сезона. Чтобы команда выстроила ту игру, которую ждем мы, ее болельщики. Чтобы мы все-таки взяли трофей — кубок — и подготовились основательно, чтобы войти в следующий сезон РПЛ готовыми биться за высокие места. А для всех российских болельщиков хочу пожелать возвращение российского спорта на мировую арену под знаменем России, с гимном и гербом России на груди.