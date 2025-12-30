Свищев: российские шахматисты радуют болельщиков перед Новым годом

Ранее Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам среди женщин, Владислав Артемьев занял второе место в мужском турнире

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские шахматисты радуют болельщиков в стране победами и яркой игрой в преддверии Нового года. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Еще один россиянин - Владислав Артемьев - стал серебряным призером. Также в Катаре в настоящий момент проходит чемпионат мира по блицу.

"Наши шахматисты радуют болельщиков, - сказал Свищев. - Мы следим за их игрой и результатами, поддерживаем. У нас есть и молодые дарования, и уже известные гроссмейстеры. Это такой новогодний подарок от наших спортсменов для всех жителей страны. Важно, что именно так завершается этот год - победами и яркой игрой".