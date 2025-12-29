Предновогодний подарок. Шахматистка Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду

В мужском турнире второе место занял Владислав Артемьев

Редакция сайта ТАСС

Александра Горячкина © Salah Malkawi/ Getty Images

ДОХА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду. Турнир проходил в Дохе.

На тай-брейке Горячкина победила китаянку Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5. После 11 туров основного турнира спортсменки набрали по 8,5 очка. Столько же было в активе прошлогодней чемпионки турнира Хампи Конеру из Индии. Однако по дополнительным показателям Горячкина и Чжу Цзиньэр заняли первые два места и определили победительницу на тай-брейке. Конеру имела серьезный перевес в последней партии черными фигурами против соотечественницы Савиты Шри Баскар, однако не нашла единственный ход, ведущий к победе, и завершила встречу вничью.

Перед стартом соревнований Горячкина не входила в число фаворитов. Она является одной из сильнейших шахматисток мира в классических шахматах, где добилась своих наивысших успехов: участие в матче за звание чемпионки мира, победы на Кубке мира и командных чемпионатах мира, многократное участие в турнире претенденток. Однако на турнирах с быстрым контролем ее высшим достижением было третье место на чемпионате мира по рапиду в 2018 году. В последний раз она заняла девятое место.

На тай-брейке Горячкина уверенно выиграла первую партию белыми фигурами, а во второй без проблем сыграла вничью. Позже россиянка рассказала ТАСС, что тай-брейк для нее прошел как в тумане. "По ощущениям я играла хорошо, но ход в ход партии не помню. Эта победа все же ниже, чем претендентский турнир, чем Кубок мира, но тоже очень значимый результат", - сказала она.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал выдающейся победу Горячкиной. "Российская шахматистка преподнесла большой подарок российским любителям шахмат, - сказал он ТАСС. - Это большое достижение российской шахматной школы. Год был невероятно удачным для российских шахматистов - выиграли Олимпиаду до 16 лет, выиграли чемпионат мира среди женщин".

Артемьев победил Карлсена, но не выиграл турнир

В мужском турнире победу одержал главный фаворит соревнований Магнус Карлсен, набравший 10,5 очка в 13 партиях. Россияне без медалей не остались, второе место занял Владислав Артемьев, отстав от норвежца на одно очко. Третье место занял представитель Индии Арджун Эригайси, также набравший 9,5 очка.

Путь Карлсена был непростым. Первый день соревнований он завершил на третьем месте, набрав 7 очков в девяти партиях. В седьмом туре он проиграл Артемьеву, чему был очень расстроен. После поражения он не расставил за собой фигуры на доске и оттолкнул оператора норвежской телекомпании. Возможно, любой другой игрок был бы за это оштрафован, но в отношение Карлсена никаких санкций не последовало.

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин раскритиковал поведение норвежца, отметив, что тот переоценивает свою значимость. "Мы уже привыкли к его эпатажному поведению, - сказал Смагин ТАСС. - То он опоздает на партию, то из-за дресс-кода поругается, сейчас журналиста оттолкнул. На мой взгляд, он переоценивает свое величие и значение в шахматах".

После поражения от Артемьева Карлсен одержал пять побед подряд и один раз сыграл вничью. Артемьев, напротив, избрал более аккуратную стратегию и сыграл все оставшиеся партии вничью. Смагин отметил, что россиянин мог сыграть более предприимчиво, однако сам Артемьев объяснил такую игру тем, что не хотел рисковать.

"Есть люди, которые любят рисковать, а есть практичные. Я скорее второй. Магнус набрал ход, выиграл пять партий подряд. Чтобы его обогнать, бороться за золото, мне сегодня надо было очень рисковать. Не знаю, оправдан ли такой риск в споре с Магнусом. Так можно было легко улететь далеко вниз в таблице. А так - я хоть второй", - сказал Артемьев ТАСС.

Для Карлсена победа на чемпионате мира по рапиду стала шестой в карьере. На пресс-конференции он отметил, что ему стыдно за свою игру в партии против Артемьева, высказав мнение, что мог проиграть еще, однако сумел хорошо сделать свою работу.

"Россияне всегда в числе фаворитов"

Успех российских шахматистов на чемпионате мира по рапиду отметил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович. "Российские шахматисты совершенно точно одни из фаворитов на любом турнире, не только в рапиде или блице. Понятно, в классике сейчас немного сложнее, хотя у женщин две россиянки из восьми участниц кандидатского турнира - это высочайший уровень. Здесь мы видим, что Влад Артемьев с первых туров был одним из лидеров в рапиде".

Смагин отметил, что в турнирах по рапиду и блицу россияне традиционно не остаются без медалей. "Мы каждый год что-то выигрываем в рапид и блиц, это хорошая традиция. Безусловно, результаты в рапиде - это большой успех нашей шахматной школы, Россия была и остается одним из лидеров в мировых шахматах".

Филатов выразил надежду на то, что российские шахматисты еще смогут выиграть медали международных соревнований в этом году. Впереди чемпионат мира по блицу, который пройдет с 29 по 30 декабря.