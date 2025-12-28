Дворкович: российские шахматисты всегда входят в число фаворитов

На чемпионате мира по быстрым шахматам в женском турнире победу одержала Александра Горячкина, в мужском второе место занял Владислав Артемьев

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ДОХА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматисты всегда входят в число фаворитов на крупных международных соревнованиях. Об этом ТАСС заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

В воскресенье в Дохе завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. В женском турнире победу одержала Александра Горячкина, в мужском второе место занял Владислав Артемьев.

"Российские шахматисты совершенно точно одни из фаворитов на любом турнире, не только в рапиде или блице. Понятно, в классике сейчас немного сложнее, хотя у женщин две россиянки из восьми участниц кандидатского турнира - это высочайший уровень. Здесь мы видим, что Влад Артемьев с первых туров был одним из лидеров в рапиде", - сказал Дворкович.

"Конкуренция настолько жесткая, что заранее ничего нельзя предсказать", - подытожил глава FIDE.