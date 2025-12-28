Филатов назвал выдающейся победу Горячкиной на ЧМ по быстрым шахматам

В мужском турнире второе место занял Владислав Артемьев

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов © Александр Щербак/ ТАСС

ДОХА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа россиянки Александры Горячкиной на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе является выдающейся. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Горячкина на тай-брейке за первое место победила китаянку Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5.

"Выдающаяся победа Александры Горячкиной. Российская шахматистка преподнесла большой подарок российским любителям шахмат. Это большое достижение российской шахматной школы. Год был невероятно удачным для российских шахматистов - выиграли Олимпиаду до 16 лет, выиграли чемпионат мира среди женщин", - сказал Филатов.

В мужском турнире серебряным призером стал Владислав Артемьев. "Сегодня российские шахматисты радуются победе Александры Горячкиной и медали Артемьева. Надеюсь, это не последние награды российских шахматистов в этом году", - отметил Филатов.

29-30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.