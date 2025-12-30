Ивлев считает, что у "Динамо" есть потенциал выиграть Кубок России

В 1/2 финала "пути РПЛ" бело-голубые сыграют два матча со "Спартаком"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболисты московского "Динамо" имеют хорошие шансы выиграть Фонбет - Кубок России в этом сезоне. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В 1/2 финала "пути РПЛ" Кубка России бело-голубые сыграют два матча с московским "Спартаком".

"Будем откровенны, первая часть сезона у команды не задалась. Выводы о том, что не получилось, можно сделать в том числе на основании обратной связи от болельщиков, от самих футболистов и от руководства клуба. Потеряно много очков. Будем объективны, рассчитывать на призовые места с учетом конкуренции вряд ли получится. Но однозначно есть возможность побороться за кубок. Да, нас в решающих стадиях ждут противостояния с топовыми, сильными командами", - сказал Ивлев.

"Но у "Динамо" есть потенциал, чтобы пройти эти игры и побиться за трофей. Что касается чемпионата, то нужно подняться в турнирной таблице как можно выше, насколько это возможно. А главное, во второй части чемпионата с учетом назначения нового тренера нам нужно правильно выстроить свой футбол, порадовать болельщиков красивой, содержательной и результативной игрой", - добавил он.