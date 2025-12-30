Ивлев заявил, что в "Динамо" готовы к изменению лимита на легионеров

Министерство спорта РФ предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московское "Динамо" готово к изменению лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев.

Министерство спорта РФ предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле".

"Могу сказать, что "Динамо" готово к этим изменениям. У нас замечательная молодежь, которая выросла в клубе. И хороший костяк игроков уровня сборной России. Думаю, что большинство команд в РПЛ (Мир - Российской премьер-лиге - прим. ТАСС) тоже будут готовы к этому. Надеемся, что это даст позитивный эффект на качество игры именно российских футболистов", - сказал Ивлев.

"Считаю, что иностранные футболисты уже стали частью экосистемы российского футбола. Те искры латиноамериканского и африканского футбола, которые мы видим в исполнении мастеров в нашем чемпионате, конечно, дают дополнительный эффект с точки зрения красоты футбола, артистичности, и это все передается и нашим игрокам тоже. Поэтому однозначно нельзя отказываться от этих возможностей", - добавил Ивлев.

Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.