"Крылья Советов" выплатили "РТ-капитал" 535 млн рублей

САМАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" выплатил дочерней компании Ростеха "РТ-капитал" 535 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев сообщил журналистам, что клуб планирует до конца 2025 года погасить в счет долга 555 млн рублей. Он добавил, что полностью долг перед "РТ-капитал" планируется закрыть до конца января - начала февраля.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн рублей в пользу "РТ-капитал". Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.