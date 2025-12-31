Дворкович объяснил малый срок дисквалификации шахматиста Шевченко

Спортсмен был дисквалифицирован на два года за жульничество

Президент FIDE Аркадий Дворкович © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ДОХА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение о дисквалификации украинского шахматиста Кирилла Шевченко, который представляет Румынию, на два года обусловлено смягчающими обстоятельствами. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Ранее в интервью "Спорт-Экспрессу" российский гроссмейстер Александр Грищук высказал недоумение небольшим сроком дисквалификации Шевченко.

"Срок дисквалификации - это сложный вопрос. Есть довольно широкий интервал в который могут укладываться наказания, - сказал Дворкович. - От очень небольшого до пожизненного. В данном случае было решение этической комиссии - не надо никогда смешивать исполнительную власть и независимую этическую комиссию. По сути, это решение принял суд FIDE. Они посчитали, что поскольку это первый случай, есть определенные смягчающие обстоятельства с точки зрения состояния здоровья, то такого срока дисквалификации достаточно. Это было их мнение, и мы не можем своими решениями его менять. Хотя среди нас были коллеги, которые считали, что наказание должно быть более серьезным".

В 2024 году Шевченко уличили в жульничестве и дисквалифицировали с командного чемпионата Испании. Шахматиста заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Пако Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где на долгое время закрывался в одной и той же кабинке. Впоследствии судьи обнаружили там мобильный телефон. Впоследствии FIDE дисквалифицировала спортсмена на два года.