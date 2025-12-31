Интервью

"Карлсена можно сравнить с Овечкиным". Дворкович — о ЧМ по рапиду и блицу

Глава Международной шахматной федерации — о борьбе с читингом, диалоге с МОК о допуске россиян и важности Магнуса Карлсена

Андрей Карташов

Аркадий Дворкович © AP Photo,

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью ТАСС назвал чемпионат мира по рапиду и блицу в Дохе одним из лучших, что он видел, прокомментировал успех россиян, подчеркнув, что они всегда являются фаворитами подобных соревнований, поделился мнением о свитере с матрешкой Валентины Гуниной и ответил на критику Александра Грищука.

— Доха стала первым городом, дважды принявшим чемпионат мира по рапиду и блицу. Оправдал ли Катар авансы?

— У нас ощущение, что все прошло здорово. Понятно, что всегда есть какие-то мелкие детали, но вообще — это один из лучших турниров, которые я видел. Организация классная.

— Хотя некоторые игроки жаловались, что в игровом зале холодно.

— Не знаю, так ли это на самом деле. Я говорил с десятками игроков, и большая часть сказала, что все нормально. Кто-то действительно говорил, что немного холодновато, и после первого дня мы повысили температуру в зале. В целом всех все устраивает.

— На турнире много неожиданных результатов и красивых партий. Как вам уровень шахмат?

— Он фантастический. Здесь борьба почти в каждой партии, почти на всех досках. И необычные результаты были с самого первого дня, когда фавориты проигрывали или едва не проигрывали. Но это и понятно — уровень участников здесь высочайший.

— Может быть, запомнились какие-то партии?

— Я, честно, не смотрю все партии — в основном первые доски. Конечно, запомнилась партия Владислава Артемьева с Магнусом. Понятно, что Карлсен сам не пошел на ничью, а захотел бороться за победу, совершил роковую ошибку и Влад довел партию до победы. Хотя, как он сам сказал, был готов на ничью. Какие-то партии выделять сложно. То, как спасся Левон Аронян, оставшись без качества, или Алиреза Фируджа против шахматиста из Бангладеш — это было крайне интересно.

— Мы все помним, что в прошлом году на чемпионате мира был скандал из-за дресс-кода. В Катаре FIDE пошла на смягчения правил.

— Мы понизили планку. Джинсы, если они не рваные, можно надевать. Понятно, что кто-то из шахматистов выступал на грани с точки зрения дресс-кода, но никаких серьезных нарушений не было. Даже те, кто поначалу были на грани, по ходу турнира исправились. Все прошло без скандалов в этом плане.

Читайте также Предновогодний подарок. Шахматистка Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду

— И свитер с матрешкой Валентины Гуниной, который запомнился всем, тоже не нарушает ничего?

— Матрешка не нарушает никаких правил дресс-кода. Все хорошо.

— Магнус Карлсен ведет себя как настоящая рок-звезда. Насколько его участие важно?

— Участие Карлсена крайне важно для спонсоров, партнеров. Он приносит гораздо больше со стороны СМИ, интернета. То, что он приехал на чемпионат мира в Катаре, — это плюс для всех. И то, как он проводил турнир, как боролся, — это вызвало еще больший интерес.

— Вы же любите футбол. Магнуса можно с Лионелем Месси сравнить?

— Да, GOAT (Greatest of All Time). Он такой же великий, как Месси. Или можно сравнить с Александром Овечкиным в хоккее.

— Поэтому ему разрешено немного больше, чем другим.

— Как в любом виде спорта. Самым великим разрешается чуть больше. Хотя это не что-то такое, как небо и земля, нет. И все без исключения должны следовать правилам. Карлсен проходит через fair play check, проходит все те же процедуры. Но и по совокупности к нему внимания больше, чем к другим.

Читайте также Карлсен эмоционально отреагировал на поражение от Артемьева

— Российские шахматисты из года в год очень успешно выступают на чемпионате мира по рапиду и блицу, всегда являются фаворитами.

— Российские шахматисты — фавориты на любом турнире, не только в рапиде и блице. Понятно, что в классике немного сейчас сложнее, хотя у женщин две россиянки из восьми участниц претендентского турнира — это высочайший уровень. Я бы не говорил категорично, что россияне не фавориты в других форматах. В Дохе Влад Артемьев с первых туров был среди лидеров и завоевал серебро в рапиде, Александра Горячкина выиграла золото. Но конкуренция на чемпионате настолько жесткая, что ничего нельзя предсказать заранее.

— Меры античитинга — это всегда насущный вопрос.

— Насущный, но в Дохе все сработало отлично. Здесь хорошие меры безопасности, много специалистов по античитингу — они очень внимательны, при этом очень дружелюбны. Я не знаю ни об одном инциденте.

— Александр Грищук в недавнем интервью довольно жестко прошелся по борьбе FIDE с читингом.

— Ему кажется, что мы недостаточно этому уделяем внимание. Я не могу с этим согласиться. С точки зрения организаторов турнира к этому вопросу внимание порой даже больше, чем они могут позволить себе с финансовой точки зрения. Рисков в онлайн-соревнованиях намного больше, а мы этим не занимаемся — этим платформы занимаются. Дальше со стороны игроков возникает вопрос, а можно ли дисквалифицировать в официальных турнирах тех, кто читерит в онлайне, — это вопрос очень сложный. Нам для этого надо иметь 100-процентные доказательства, что игрок читерит, а не просто высокую вероятность. Поэтому здесь решения пока прямого нет. Но с технологической точки зрения, с точки зрения компетенции арбитров чемпионаты мира — подчеркну это — обеспечиваются на 100% честной игрой.

Читайте также Карлсен признался, что ему стыдно за свою игру в партии с Артемьевым

— У того же Грищука вызвали вопросы маленькие сроки дисквалификации Кирилла Шевченко.

— Срок дисквалификации — это сложный вопрос. Есть довольно широкий интервал, в который могут укладываться наказания. От очень небольшого до пожизненного. В данном случае было решение этической комиссии — не надо никогда смешивать исполнительную власть и независимую этическую комиссию. По сути, это решение принял суд FIDE. Они посчитали, что поскольку это первый случай, есть определенные смягчающие обстоятельства с точки зрения состояния здоровья, то такого срока дисквалификации достаточно. Это было их мнение, и мы не можем своими решениями его менять. Хотя среди нас были коллеги, которые считали, что наказание должно быть более серьезным.

— Ходит мнение, что классические, долгие партии в шахматах умирают и будущее как раз за рапидом и блицем. Так ли это?

— Зрителям интересно разнообразие форматов. Больше всего, что бы ни говорили, зрители смотрят матчи на первенство мира, а это классический формат. Там речь о десятках миллионов просмотров. Цифры значительно выше, чем у чемпионата мира по рапиду и блицу.

— Где может пройти следующий чемпионат мира по рапиду и блицу?

— Пока решения нет. Есть шорт-лист. И есть интерес стран Ближнего Востока, пока не буду называть каких.

— В Белоруссии разрешили проводить турниры.

— Да, Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения, и дальше международные федерации сами решают — проводить там турниры или нет. У нас был короткий телефонный разговор с президентом Белорусской шахматной федерации, я сказал, что они могут участвовать на равных основаниях в конкурсах на проведение турниров. Дальше уже вопрос об условиях. Календарь основных соревнований у нас расписан надолго. Белоруссии не просто принимать соревнования с огромными бюджетами — мне кажется, они потому с большим интересом смотрят на детские соревнования.

Читайте также Артемьев объяснил, почему не смог победить на чемпионате мира по рапиду

— Если мы затронули МОК, когда можно ждать их ответ по поводу возвращения национальных символов российским шахматистам?

— Ждем. Окончательного ответа мы еще не получили. Консультации с МОК продолжаются.